В Москве неизвестный с ножом украл из Макдоналдса булочки для бургеров

Эта история произошла в районе метро Тушинская на севере столицы. Около 5 часов вечера в ресторан быстрого питания, расположенный на Волоколамском шоссе, приехала машина с продуктами. Сотрудники предприятия принялись разгружать товар.

В связи с новым режимом работы свободных рук было не так много, и на какое-то время машина могла оставаться без присмотра. Этим и воспользовался неизвестный мужчина. Пока никого рядом не было, он пробрался в зону разгрузки и схватил первое что попалось на глаза. Это оказался пакет с булочками для бургеров, в нём их было 60 штук. Но унести свою добычу незамеченным грабителю не удалось. Его застукал 52-летний водитель-экспедитор. Мужчина бросился к вору, чтобы вернуть украденный товар. Но расставаться со своей добычей тот не собирался.

- Когда водитель потребовал вернуть украденное, тот парень молча положил пакет на землю и достал из кармана нож, стал им размахивать перед водителем из стороны в сторону. Неужели так сильно есть хотел? А когда водитель от него отбежал, схватил пакет и скрылся. Странно, что он ни одного слова не проронил и водителю не отвечал, как будто немой, - рассказал kp.ru источник.

О случившемся сообщили в полицию и подсчитали ущерб, он составил всего 257 рублей. Теперь сотрудники правоохранительных органов будут разбираться, что заставило мужчину пойти на преступление, ради такой мелочи.