2020-05-06T13:32:58+03:00
Происшествия

В Москве неизвестный с ножом украл из Макдоналдса булочки для бургеров

Мужчина размахивал ножом, не проронив ни слова. Он просто забрал булочки и убежал в неизвестном направлении
Иван РУНЕВ
Поделиться:
О случившемся сообщили в полицию и подсчитали ущерб, он составил всего 257 рублей.О случившемся сообщили в полицию и подсчитали ущерб, он составил всего 257 рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Эта история произошла в районе метро Тушинская на севере столицы. Около 5 часов вечера в ресторан быстрого питания, расположенный на Волоколамском шоссе, приехала машина с продуктами. Сотрудники предприятия принялись разгружать товар.

В связи с новым режимом работы свободных рук было не так много, и на какое-то время машина могла оставаться без присмотра. Этим и воспользовался неизвестный мужчина. Пока никого рядом не было, он пробрался в зону разгрузки и схватил первое что попалось на глаза. Это оказался пакет с булочками для бургеров, в нём их было 60 штук. Но унести свою добычу незамеченным грабителю не удалось. Его застукал 52-летний водитель-экспедитор. Мужчина бросился к вору, чтобы вернуть украденный товар. Но расставаться со своей добычей тот не собирался.

- Когда водитель потребовал вернуть украденное, тот парень молча положил пакет на землю и достал из кармана нож, стал им размахивать перед водителем из стороны в сторону. Неужели так сильно есть хотел? А когда водитель от него отбежал, схватил пакет и скрылся. Странно, что он ни одного слова не проронил и водителю не отвечал, как будто немой, - рассказал kp.ru источник.

О случившемся сообщили в полицию и подсчитали ущерб, он составил всего 257 рублей. Теперь сотрудники правоохранительных органов будут разбираться, что заставило мужчину пойти на преступление, ради такой мелочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ученые выяснили, почему коронавирус такой заразный
Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 мая
Штаб-квартира «Почты России» переезжает на стадион ЦСКА
Около четырех тысяч россиян с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Минздрав сообщил об обнадеживающих результатах в испытаниях вакцины
В Минпросвящения заявили, что о точных датах ЕГЭ говорить пока рано
Эксперт предупредил о всплеске заболеваемости коронавирусом через одну-две недели
Трансжиры и мышьяк: эксперты предупредили россиян об опасности чипсов
«Золотое кольцо Сибири» номинировано на премию «Хрустальный компас»
Евросоюз вошел в самую глубокую экономическую рецессию в истории из-за пандемии
«Эпоха четырех стенок пандемии должна заканчиваться»: Милонов предложил разрешить гулять в парках
Клинцевич прокомментировал планы США осваивать Луну без участия России
Выступление Владимира Путина 6 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
Ученые рассказали, в каких странах будет невозможно жить уже через 30 лет
Китай считает абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Певица Граймс объяснила, почему сына Илона Маска назвали нечитаемым именем
В США отказались сокращать добычу нефти
Трамп передал Путину послание о саммите «ядерной пятерки»
Медицинский самолет разбился в Аргентине
Семь человек пострадали в ОАЭ во время пожара в небоскребе