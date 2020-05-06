Коронавирус во Франции, последние новости на 6 мая 2020 года: в стране продлевается режим повышенной готовности до 24 июля

По состоянию на 6 мая 2020 года количество заразившихся коронавирусом во Франции составило 170 694 человека. За сутки это число выросло на 143.

По данным Университета Хопкинса, за минувшие сутки от вируса погибли всего семь человек. Общее число погибших теперь достигло 25 538. Также за последние сутки из больниц выписали 123 человек, общее количество выздоровевших составило 52 859 человек.

Режим повышенной готовности в связи с данной ситуацией вынуждены продлить, сообщил сообщил министр солидарности и здравоохранения страны Оливье Веран. Теперь режим ЧС будет продолжаться до 24 июля.

Власти полагают, что отмена режима ЧС в мае будет преждевременной. Снятие режима «может привести к усилению возможности вспышки заболевания».

Отметим, что жесткий режим ЧС в стране действует с 24 марта: закрыты школы, рестораны, кафе и магазины. Гражданам можно выходить из дома только по необходимости: в магазин, аптеку, выгулять питомца.

Ранее планировалось, что с 11 мая во Франции дети пойдут школы, откроются кафе. Однако с таким решением принято повременить.

Во Франции найден возможный «нулевой пациент», который переболел коронавирусом нового типа еще в конце 2019 года, когда весь мир только-только узнал о новой болезни в Ухане. 27 декабря пациенту из Парижа был поставлен диагноз «пневмония». Все его симптомы при этом полностью соответствовали клинической картине при коронавирусе, которого во Франции тогда еще не было. Недавно доктор Ив Коэн, занимавшийся лечением этого пациент, провел тестирование на коронавирус взятого еще тогда мазка – и анализ оказался положителным.

Поскольку инкубационный период коронавируса составляет около 14 дней, заразиться мужчина должен был в период между 14 и 22 декабря. Это значит, что вирус могу быт в Европе еще за месяц до того, как об этом стало известно. Сам пациент – 43-летний мужчина из Бобиньи (северо-восток Парижа) по имени Амируш Хаммар никуда перед заболеванием не путешествовал. Однако его жена работала в супермаркете около аэропорта, и в него часто заходили прилетающие из других стран. При этом сама женщина не заболела, а вот у двоих детей четы были симптомы респираторного заболевания.

Только спустя четыре дня после того, как Хаммар был госпитализирован, китайское отделение ВОЗ сообщило о случаях пневмонии неизвестной этиологии в Ухане.

До сих пор считалось, что во Францию коронавирус попал только в конце января, причем первыми заболевшими стали люди, побывавшие в Ухане. Случай Хаммара меняет всю картину.