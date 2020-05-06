Екатерина Варнава: «Я уменьшала грудь два раза. В Америке сделали плохо, а в России удачно»

Героиней очередного выпуска youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» стала 35-летняя актриса Екатерина Варнава. Она призналась, что давно рассталась со своим гражданским мужем, танцором Константином Мякиньковым, с которым до последнего времени появлялась на публике. Варнава показала Ксении свою новую квартиру в Москве, где идет ремонт — ее она приобрела за 34 млн рублей, и заявила, что единственная пластическая операция, которую она делала — это уменьшение груди.

О маленьком секрете

«Я очень быстро говорю, чтобы не заикаться. Вообще я заикаюсь».

О пластических операциях

«Шестого размера сиськи — вы понимаете, что это такое? Человеку 16 лет! Денег не было в семье. Я покупала [на рынке] на Теплом Стане лифчики, и даже туда не помещались мои сиськи. Я была королевой сись в школе, меня высмеивали… Когда сиськи полезли, все полезло — щеки, попа. Если бы только сиськи, а я оставалась худой, не было бы вопросов. Потом прыщи начались… Короче, жесть.

Меня обвиняют в огромном количестве пластических операций, но на лице нет ни одной. Я ни разу не трогала свой нос и не буду, потому что 60 процентов моего лица — это нос, и он в принципе мне нравится. Да, я когда-то закачала себе губы и потом их выкачала, чтобы они вернулись в нормальное состояние. В нормальное состояние они, конечно, не вернутся, но будут более-менее адекватные.

Я уменьшила грудь в два раза. Один раз это была неудачная операция, а один раз нормально. В Америке сделали неудачно, а в России удачно. Я решилась на эту операцию, потому что после того, как я сильно похудела, это было эстетически некрасиво. А во-вторых, физически тяжело с этим ходить».

О ЗОЖ

«Я 16 лет не ем мяса, морепродукты - 6 лет, не ем хлеб. Я бросила курить».

Звезда Comedy Woman рассказала Ксении Собчак о пластических операциях, причинах расставания с гражданским мужем и показала новую квартиру за 34 млнФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О деньгах

«Я достаточно прожила с ощущением, что нет денег. Я работаю с 12 лет - меня мама устроила на Московский завод спецсплавов, я была учеником делопроизводителя, разбирала архивы. Ничто не сравнится с ощущением, когда ты заработал сам и на эти деньги пошел и что-то купил. Это абсолютное ощущение свободы. Ты можешь пойти и позволить себе шоколадку. Я донашивала одежду старшего брата вплоть до института. Когда я пошла в институт, мама давала мне 10 рублей на неделю. Не хватало ни на роллтон, ни на шоколадку. А еще тогда я начала курить — это была единственная возможность поддерживать разговор с своими однокурсниками, и на сигареты тоже не хватало».

Также актриса рассказала, что подрабатывала где-только можно: была официанткой, курьером и даже продавала товары в электричках. Сейчас ее ставка — 170 000 рублей за одну программу (столько она получала в шоу Comedy Club и столько же получает сейчас на канале «Пятница!» в шоу «Бой с герлс»).

О расставании с гражданским мужем

«Мы с Константином Сергеевичем [Мякиньковым] моим прекрасным разошлись. В этой квартире нет мужских вещей, я ее снимаю одна. Мы разъехались, разошлись, финита ля комедия. При этом мы в потрясающих отношениях. Мы общаемся, дружим. Но настал момент, когда и мне, и ему по раздельности надо двигаться дальше. Это не момент измены, либо я встретила какого-то другого человека или он встретил. Так расстаться было бы даже проще… Расставались мы тяжело. В какой-то момент я поняла, что ничего не двигается. Отношения любовно-страстные потихонечку переквалифицировались в сестринские, родственные. Мы 6 лет были вместе. «Вызвать на разговор» была моя инициатива. В какой-то момент я поняла, что мы просто живем на одной территории. Надеюсь, он встретит классную девочку, создаст семью и у него появятся дети. Это случилось почти год назад, не было случая об этом рассказать. Его следующая женщина будет абсолютно в шоколаде - он прошел школу Екатерины Варнавы»

О новых отношениях

«Возможно, сейчас за мной кто-то ухаживает. Да, он из творческой профессии. Он умней меня - он мне несколько раз дал это понять. Это человек, которому я интересна. У нас даже не начало отношений, а предисловие».