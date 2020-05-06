2020-05-06T15:21:30+03:00
Общество

Скончался младший брат Нонны Мордюковой

Василия Литвинова похоронят рядом с матерью
Александр ГАМОВ@gamov1
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На снимке: Нонна Мордюкова (в центре), слева направо - сестры Татьяна, Наталья и Людмила, братья Василий и Геннадий. Москва, Крылатское, 25 ноября 2007 годаНа снимке: Нонна Мордюкова (в центре), слева направо - сестры Татьяна, Наталья и Людмила, братья Василий и Геннадий. Москва, Крылатское, 25 ноября 2007 годаФото: Александр ГАМОВ
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Как сообщила "Комсомольской правде" сестра великой актрисы - художник по костюмам Наталья Катаева (Мордюкова), в ночь на среду, 5 мая, ушёл из жизни их родной брат - Василий Литвинов. (Он носил фамилию матери.) Ему было 75 лет.

По предварительной информации, причиной смерти могло стать заражение коронавирусом. Брат Мордюковой, как считают родственники, скорее всего, заразился, когда несколько дней назад ходил в магазин за продуктами. Болезнь протекала очень быстро...

Литвинов после окончания авиационного института работал инженером в аэропорту "Быково". С Нонной Викторовной Василия связывали очень тёплые родственные узы. Он охотно участвовал в телепрограммах, посвящённых своей великой сестре.

Похоронят брата Нонны Мордюковой рядом с матерью, Еленой Петровной, на кладбище рабочего поселка Панки - в Люберцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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