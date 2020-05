Людей, находящихся в самоизоляции, начали посещать ночные кошмары

Снится им рокот космодрома и ледяная тишина, а не трава у дома, зеленая трава

Ночные страсти-мордасти одолевают человечество. Жалобы на отвратительные сновидения поступают со всего мира. Их все больше и больше. Как жалоб, так и сновидений. Прямо эпидемия – столь же массовая, что и Covid-19.

Обеспокоенные жалобщики еще недавно наполняли своими страхами лишь социальные сети. Теперь их привлекают на специальные сайты: чтобы там делитесь ночными кошмарами. И люди охотно делятся. На радость медикам-сомнологам – служащим «Царства Морфея» , которым нынешняя пандемия открыла бескрайнее поле для исследований. Ведь в «мирное время» столько кошмаров никому не снилось – медицинский факт. А грянул Covid-19, и началось. Почему?

Объявление на сайте, где можно поделиться своими кошмарами.

- Пандемия и «плохие сны», конечно же, связаны, - уверяет доктор Рози Гибсон (Rosie Gibson) из Новой Зеландии, представляющая НИЦ сна и бодрствования Университета Мэсси (Massey University Sleep/Wake Research Centre).

Исследовательница вникла в суть феномена, - заверяет портал ScienceAlert, коротко сообщивший о ее работе. Вникнув, Рози успокаивает: суть, слава богу, не в инфекции, поражающей мозг. Ночные кошмары - следствие карантина и самоизоляции. Причина - в эмоциональной перегрузке от обилия тревожных сообщений по поводу пандемии и калейдоскопа экспертных мнений. Всем этим изобилуют и официальные СМИ, и социальные сети, отягощенные разнообразными и, как правило, противоречивыми комментариями бесчисленных пустобрёхов. Плюс собственные страхи и навязчивые мысли.

Мощный информационный поток «давит» на мозг. В результате он начинает «паниковать». Не обязательно явно – чаще на уровне подсознания. Ночные кошмары – ответ на эту ментальную панику.

Но самим – в реальной жизни - паниковать не стоит. Равно, как и пугаться ночных кошмаров. Или относиться к ним мнительно. Потому что «плохие сны» приводят лихорадочно работавший мозг в порядок, успокаивают его, выплескивая отрицательные эмоции во сне, чтобы они не давлели наяву. Об этом, к примеру, свидетельствуют результаты исследования, которое недавно провела Сирена Скарпелли (Serena Scarpelli ) из Римского университета Сапиенца (Sapienza University of Rome) и обнародовала в статье под названием The Functional Role of Dreaming in Emotional Processes.

Кошмары, как выяснила Сирена, и в самом деле помогают адаптировать нас к реальной жизни – адаптировать эмоционально.

Не нравится подобная «услуга»? Надоела? Есть простой способ частично от нее отказаться. Ведь совсем избавиться от «плохих снов» не получится – мозг время от времени просто вынужден себя кошмарить не зависимо от воли владельца.

- Отключитесь от всех информационных ресурсов, как минимум, на пару часов перед сном, - советуют Рози и Сирена, - чтобы ничего не видеть и не слышать про этот долбаный Covid-19. Помедитируйте, помолитесь, займитесь йогой в конце концов. Должно помочь, если мы хоть что-то смыслим в снах.

Психологи уже разгадали тайный смысл половины ночных кошмаров

Профессор Патриция Гарфилд (Patricia Garfield) - доктор философии, клинический психолог, вице-президент международной ассоциации по изучению сновидений (The Association for the Study of Dreams), имея за плечами более чем полувековой опыт исследований, неоднократно заявляла: все приключения в «Царстве Морфея» крутятся вокруг всего лишь 12 основных сюжетов.

Недавние эксперименты, которые провели ученые из Университета Кардиффа (Cardiff University), подтвердили выводы профессора: мозг спящего человека и в самом деле не слишком утруждается, сочиняя сценарии «плохих снов» – кошмарит себя весьма однообразно. Об этом свидетельствовали сновидения более 300 добровольцев. Добровольцы записывали, что удавалось вспомнить. Сомнологи анализировали сюжеты, соотносили их с реальной жизнью. И в результате выяснили: чаще других ночные кошмары посещают людей, которые от чего-то или от кого-то зависят, в чем-то некомпетентных, недопонятых, чьи переживания упрятаны и подавлены, но обострены.

Куда интереснее другое: руководитель исследований доктор Нетта Вайнштейн (Dr Netta Weinstein) и ученые из ее команды объяснили природу 6 навязчивых сновидений – половину из набора повторяющихся сюжетов, обнаруженного профессором Гарфилд.

1. Падение

Вы срываетесь с обрыва. Или летите вниз без парашюта. Как вариант: может накрыть огромная волна. Или унести течением в открытое море.

Во сне падают люди, над которыми что-то давлеет.

2. Неудача

Как правило снится школа - будто бы вы, взрослый человек, снова зачем-то в ней оказываетесь. Прямо среди детей. Пытаетесь сделать контрольную работу. Но не получается. Некоторые сдают экзамены в институт. Другие выходят петь на сцену. А голоса нет…

3. Погоня

Вас преследуют - монстры, инопланетяне, “голубые”, дикие животные. Словом, некие злодеи. Пытаются поймать, съесть, убить, совершить насилие сексуального характера. И вот-вот догонят, потому что бежать быстро у вас не получается. Ноги словно ватные.

4. Ранения

Кто-то в вас стреляет. И ранит. Хотите выстрелить в ответ, но оружие не срабатывает. Или нет сил нажать на курок. Свет меркнет. Вы чувствуете, что погибаете, плачете. А то и умираете вовсе. Потому что вас расстреляли.

В другом варианте этого сюжета выпадают зубы. Ваши зубы.

В вас стреляют? Значит, вы что-то нне доделали.

Объяснение: эти четыре кошмара – по одному или в комбинациях – посещают людей, которые чем-то разочарованы в повседневной жизни, Которые чувствуют, что находятся под постоянным давлением. Как правило, они к чему-то не подготовились, что-то не доделали, от чего-то устали. В ситуациях, связанных с самоизоляцией или карантином всего этого хватает с избытком.

Не исключение и сюжет с дикими зверями, которые преследуют убегающего. Такое тоже видят часто – в основном обладатели неких талантов, реализовать которые не получается – например, мешают введенные властями ограничения.

5. В ловушке

Снится, что вас завалило землей. Или в больнице оказались. Или в тюрьме. Выбраться не получается, хотя вроде бы вон он – выход. Иди. А тело не слушается. Или вообще парализовало.

Разновидность сюжета: вы заблудились. А где и сами не поймете. В каком-то незнакомом месте. Или в обширном помещении со множеством комнат.

Объяснение: в ловушку попадают люди, которые и в реальной жизни находятся в сложном положении – не могут из чего-то выбраться. В психологическом смысле. А то и в прямом: куда-то поехать надо, а продлить цифровой пропуск никак не удается.

6. Обида

Вы переживаете – иной раз до слез - пропажу чего-то очень ценного для вас: от паспорта, зачетки и авиабилетов до мужа, жены или детей.

Часто в сновидениях люди где-то оставляют машину – в каком-то дворе. А потом всю ночь ищут и не могут ее найти.

Объяснение: грустные, тревожные и даже злые сны посещают людей, которые и в реальной жизни не очень спокойны и радостны. А какое уж тут нынче спокойствие? Кошмар, да и только. И ночной и дневной.

ЕЩЕ 6 «НОЧНЫХ КОШМАРОВ»: ПОКА БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЙ

7. Аварийная ситуация

Вы куда-то на чем-то несетесь. Например, в автомобиле, в котором обнаружилась серьезная неисправность. Исправить ее вы не в силах. И остановиться не можете Жмете, скажем, на тормоз, а он не работает.

8. Стыд и срам

Снится, что вы голым появляетесь на людях. Или частично раздетым – в рубашке, к примеру, но без трусов. Или босым идете по городу. Или только в носках.

Ученые пока не могут объяснить, от чего люди во сне видят себя голыми.

9. Опоздание

Добираетесь до вокзала, а поезда на перроне нет – ушел уже. Или самолет улетел. Или опоздали на важное мероприятие. Или даже на работу.

10. Обрыв связи

В снах часто разговаривают с умершими родственниками. Лично или по телефону. Спящий отчетливо слышит голос умершего, понимает, о чем тот говорит. Но... То связь вдруг обрывается, то, проснувшись, не удается вспомнить ни слова.

11. Катаклизмы

На «ваших глазах» разбивается самолет. Или случается другая ужасная катастрофа. Вплоть до землетрясения или извержения вулкана.

В другом варианте люди видят вокруг себя искалеченные тела или части тел.

12. Мертвые

Люди встречают умерших родственников. Как правило, очень близких - отцов, матерей, детей. Разговаривают за редким исключением, обычно просто видят их. Как живых. Часто во сне удивляются этому – «ведь они же умерли». Просыпаясь люди помнят о состоявшейся встрече.

Психологи продолжают исследования, ищут толкования оставшимся «кошмарным» сюжетам. А пока подчеркивают: повторяющиеся сновидения связаны с прошлым и ничего в будущем не предвещают. Использовать их каким-то образом для прогнозов бессмысленно. В этом нет никакой научной основы. Вроде бы.

