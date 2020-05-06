«Жена долбанула сковородкой. Муж напился и спалил дом»: На карантине побои и семейные скандалы выросли в 2,5 раза. Дальше будет хуже

СТРАДАЮТ ВСЕ

Невольный затвор заставил жен и мужей заново познакомиться друг с другом. Тут уже не спрячешься от семьи на работе. Не умчишь в дальнюю командировку. Жить приходится всем вместе и в одной квартире. И не всегда просторной. Многим это испытание дается ой как не просто. Одни ругаются и напряженно бурчат на свои вторые пловинки. А другие все переводят в настоящие побоища.

Замеры экспертов ужасают. Число случаев домашнего насилия выросло в 2,5 раза.

- По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч, - шокировала журналистов уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Кошмар на самоизоляции творится не только в России. Во Франции жалобы от жертв домашних издевательств выросли на 30%, а в Китае — на 25%. Старая русская формула «Бьет, значит любит» здесь точно не работает.

Это не шоу Андрея Малахова. и даже не мыльный русский сериал про затюканную мужем и жизнь доярку из провинции. Реальная жизнь. В реальных семейных драмах разбирается адвокат Людмила Айвар. У нее сейчас вал обращений от тех, кто пострадал от домашних тиранов (они, кстати, бывают и в юбке).

- У нас изоляция не запрещает женщине, находящейся в обстановке, не безопасной для ее жизни, покинуть свое жилье, посетить сотрудников полиции, либо вызвать их, - сказала «КП» Айвар. - Вообще государство в лице правоохранительных органов должно было бы реагировать более эффективно, изымая их из одного жилища с насильником. Сейчас у нас масса пустых гостиничных номеров, общежитий, куда можно было бы жертву домашнего насилия переселить, пока не рассосется эта ситуация с коронавирусом. Ведь страдают от побоев не только женщины. Но и дети, старики, мужчины.

Покричали. Поругались. Подрались. Это услышали соседи. Позвонили в полицию. Но там неохотно берутся за такие дела. И понятно почему…

- У нас жертва домашнего насилия может пожаловаться, а через какое-то время забрать это заявление и сказать, что мы помирились, пожалуйста, не сажайте этого урода в тюрьму, он единственный кормилец в семье. Или, как минимум, он мой муж, я его так люблю, и я его прощаю, а когда следующий раз будет что-то, тогда я к вам обращусь. С одной стороны, это право жертвы. А с другой стороны, полиции тоже не очень интересна вся эта история – сегодня обратилась, завтра забрала заявление, послезавтра снова обратилась. Полиция реагирует в самых худших случаях, когда либо инвалидность, либо особо тяжкий вред здоровью, либо убийство, либо самоубийство. Тогда заявление забрать нельзя. Идет уголовка, - объяснила Айвар.

Полиции тоже не очень интересна вся эта история – сегодня обратилась, завтра забрала заявление, послезавтра снова обратиласьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДЕТИ ЕГО ДОСТАЛИ

Можно насчитать сотни таких историй. И везде свои подводные камни. Вот одна из них. Москва. Семья с тремя детьми. Раньше папа круглосуточно пропадал на работе. Наступила самоизоляция. Теперь трудится удаленно - в квартире у компьютера. Тут и начались беды.

- Папа вообще не видел свою семью - раскрыла адвокат Айвар подробности жалобы. - Когда он уходил, дети еще спали, или мама их уже отводила в школу или в детский сад. А когда он возвращался, они уже спали. И вот эта история, как рассказала мне супруга этого человека, копилась на протяжении двух или трех недель. Дети требуют внимания, хотят общаться с папой, они его дергают.

У папы не выдержали нервы. Он начал лупить детей. Потом досталось жене, которая попыталась защитить малышей. Супруга спаслась бегством. Собрала ребят и уехала к своей маме.

- Теперь папа звонит постоянно и говорит: простите, я такой дурак, я сорвался, извините, люблю, не могу, - рассказывает адвокат. - Но почему он это сделал? Он успокоился, остался один. И этот раздражитель, который привел к его негативной реакции - дети и жена, постоянно присутствующие в его жизни, которых он не видел сутками, они вдруг появились в его жизни, и он удивился: надо же, а у него, оказывается, есть семья, которая еще чего-то требует, в том числе и какого-то внимания.

Вторая история от москвичей-затворников. Мужчине 58, женщине – 59. Барышня не рассчитала силы и сковородкой повредила мужу его физиономию. Несколько раз. Дядя обиделся и решил любимую наказать.

- Мы сделали с ним фотографии повреждений, он мне их переслал, написал заявление с просьбой защитить, - поделилась Айвар. - Мы съездили в травмпункт, сняли побои, но решили пока не педалировать эту ситуацию. Вроде как супруги помирились. Дети узнали об этой истории, долго с ними разговаривали.

Ведь страдают от побоев не только женщины. Но и детиФото: Shutterstock

В маленьких селах все иначе. Вот «Санта-Барбара» из провинции. Местное предприятие закрыли на карантин. Всех отправили домой. Семья живет в частном доме — есть куры, корова и кролики. Денег мало, выживают за счет собственного огорода и хозяйства.

- У отца зарплата 25 тысяч. Трое детей. Еще содержат стариков. Так мужчина где-то достал самогон, напился устроил дебош и поджег коровник. И у них там тоже сейчас беда и горе. Но дурака простили, - сказал правозащитник.

Что объединяет эти три шукшинские истории кроме самоизоляции? Они не дойдут до суда.

- В регионе точно не дойдет до суда, поскольку вообще не будет никакого источника доходов в этой семье. Если, конечно, его не сократят и не уволят в силу того, что предприятие развалится. И в двух московских случаях все решится миром. Одни уже помирились. А другие — поработают с психологом и все утихнет, - объяснила адвокат.

«ПРЯЧЕТСЯ В ВАННОЙ И ЗВОНИТ НАМ»

Телефон доверия в кризисном центре «Анна» уже дымится от звонков. В феврале психологи принимали 2050 жалоб, а теперь цифра близится к трем тысячам. И главное — изменилась форма звонков. Раньше женщина могла дождаться, когда сожитель-насильник уйдет на работу. Теперь приходится звонить во фронтовых условиях.

- Женщины иногда звонят нам из ванной комнаты. Она заперлась, взяла свой мобильный и старается разговаривать так, чтобы обидчик не понял, что она закрылась на балконе или в ванной. Если раньше муж, от которого она терпит побои,уходил на работу, к друзьям, были какие-то выходные, выезды, то сейчас они находятся все время на одной территории, - рассказала координатор Всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия Ирина Матвиенко.

Чаще просят консультации не психологов, а юристов. Например, девушка хочет убежать из дома к маме. Но та живет на другом конце Москвы, а пропуска, чтобы доехать, нет. Ведь пока с личной бедой очень трудно обратиться за помощью. Женщина не может в присутствии обидчика делиться переживаниями. Это опасно. Эксперты уверены, что сейчас далеко не пик жалоб.

- Думаю, что когда мы будем выходить из самоизоляции, количество обращений просто будет зашкаливать, - поделилась Матвиенко. - Тогда женщина сможет обращаться за помощью, она начнет осознавать, что с ней происходило, и будет очень много обращений.

А кто же звонит в полицию? Чаще всего — соседи буянов-дебоширов. Дома гремит посуда, женщина визжит от ужаса, а мужчина грозится убить.

- Соседи сначала терпят эти крики, а потом нервы сдают, и они вызывают наряд, - поделился один из сотрудников полиции. Имя и город попросил не называть. - Мы уже знаем эти адреса. Знаем этих людей. Там живут неблагополучные семьи. Он напьется и включает «Рэмбо». Жена слабая, вот на ней и отрывается. Так что чаще всего мы имеем дело с бухариками. Хотя сейчас выпивать начали многие. Приезжаем на вызовы и к порядочным семьям. Допекли друг друга на изоляции, поругались, он ее толкнул, она ударилась. Тогда женщина звонит в полицию, чтобы его проучить. Но когда мы приезжаем, дамочка уговаривает нас не трогать мужика. Плачет, сопли пузырем. Женщины сами потом забирают все свои заявления. Мирятся и живут дальше.

А ЧТО ДЕЛАТЬ?

Как же в пору невольного затворничества не развалить семью? Как избежать ссор и скандалов? Об этом «КП» рассказал психолог и священник Александр Гаврилов.

СОВЕТ №1: Как не стать провокатором конфликта?

Отец Александр:

- Самое важное – понимать, что конфликт может быть. Понимать, что сейчас ситуация в глобальном смысле слова нездоровая. Очень много паники в семьях, в обществе. Принимать какие-то скоропалительные решения вообще противопоказано. А здесь получается, что твой супруг может быть взвинчен, напуган. У него могут быть сложности с психикой - насмотрелся новостей, боится потерять работу. И нужно попытаться по максимуму все-таки внести мир и дружбу, не любовь уже. Если этого не получается, то по максимуму заняться собой в момент изоляции. То есть не вовлекаться в конфликты. Сейчас очень много марафонов, курсов, тренингов, семинаров, лекций. Заняться собой, не отвлекаясь на ругань и разборки, погрузиться в себя. Лишь бы не выходить в такие конфликты.

СОВЕТ №2: Если уже происходит ссора. Началось рукоприкладство. Как себя вести?

Отец Александр:

- Всегда рукоприкладство происходит только в том моменте, если люди безнаказанно себя ведут. Если они понимают, что второй может вызвать полицию, попросить родственников или друзей заступиться, то тот, кто конфликтует, будет вести себя аккуратнее. А у нас такой менталитет, что сор из избы не выносится. Как же так, жена, которую муж избивает под алкогольным опьянением, вдруг вызовет полицию? Если дошло до этого, я бы предложил написать заявление в полицию. Хотя полиция, к сожалению, не особо хочет рассматривать эти заявления, спускает их на тормозах. Не особенно вклинивается в междоусобные разборки. Но все же пригрозить силовой структурой. Если и это не получается, может быть, есть смысл куда-то переехать на время.

milaayvar Адвокат Людмила Айвар

СОВЕТ №3: Если домашнее насилие произошло, как дальше сохранить семью? Чтобы это не повторялось.

Отец Александр:

- Я бы предложил обязательное общение, но только с третьими лицами. В идеале, чтобы они были профессионалы-психологи. Собираются муж и жена, мама и дочка, папа и сын. Если у них есть задача вернуть семью, то между собой они не договорятся, как показывает практика. Более качественно – потратиться на психолога, профессионала, сесть вместе и разобрать всю эту ситуацию. Шансов будет больше. Так показывает моя практика.

СОВЕТ №4: Почему люди не могут вместе проводить время? Почему это перерастает в скандалы?

Отец Александр:

- К сожалению, это накопленные обиды. Очень много претензий из-за очень большого количества ожиданий, которые не срослись в жизни. Эти обиды накапливаются, плюс идет эгоизм от того, что мы свои вложения в семью всегда завышаем, а вложения супруга или домочадцев всегда занижаем по своей гордыне. Я помыл тарелку — герой. Жена помыла тарелку — это норма, так и надо. И получается, что я вижу себя как бога, который полностью старается, из кожи вон лезет. А второй – такой недотепа, который, мягко говоря, иждивенец, просиживает штаны. Не важно, мужчина это или женщина. Мы неадекватны в оценке ситуации, с одной стороны. А с другой стороны, обиды, обиды и еще раз обиды. Без помощи и вмешательства специалиста очень мало шансов на то, чтобы решить эти вопросы. Подразумеваю именно психолога.

ПОРА УЖЕСТОЧИТЬ ЗАКОН?

Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором попросили принять дополнительные меры по защите жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса. Вот список их предложений:

- обеспечение достаточного числа мест в убежищах или организациях, временно используемых в качестве убежища (например, в гостиницах);

- выражение публичного осуждения любых проявлении домашнего насилия и распространение информации о доступных в России и в отдельных регионах службах помощи;

- разъяснение сотрудникам полиции их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших;

- отказ от привлечения к ответственности пострадавших от домашнего насилия, нарушивших карантин;

- создание координационного центра быстрого реагирования на сообщения о насилии со стороны близких, находящихся в совместнои изоляции, включая содеи ствие в получении медицинскои , психологическои и правовои помощи, обеспечения безопасности лиц, заявляющих о насилии.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Павел Пожигайло, член Общественной палаты России:

- Они пытаются с больной головы на здоровую. Если есть проблема карантина, она, действительно, есть. Люди звереют. И то, что в квартирах реально люди с ума сходят. Плюс весь этот алкоголизм. Обостряются психические расстройства. И на этом фоне, возможно, что-то возникает. Но причем здесь закон о домашнем насилии? Они же что будут делать? Они этот закон приняли, в результате алкоголизма, всех этих проблем что-то там происходит. Приезжает полиция, выписывает ордер в условиях карантина.

В России, даже если вставать на спокойную позицию, нет статистики. Первое, что надо сделать, это нормальную, хорошую, серьезную социологию, которая бы могла четко дать реальную причину агрессии человека. Не важно, в семье это, на улице или еще где-то. Если это окажется, как говорит МВД, что это алкоголизм. Вообще забыть про это домашнее насилие. Проблема – алкоголь, который обостряет все человеческие реакции. Плюс карантин.

Главное решение вопроса с точки зрения их закона – это выписать ордер без суда и следствия, вследствие которого в течение двадцати минут человек должен был изолирован от другого человека. Надо ответить на этот вопрос: это как?

Проблема в том, что люди сидят в телевизоре и смотрят этих идиотов. И алкоголь проблема. Если глубже, понятно, что отсутствие веры, воспитание. Реальные глубинные причины того, что человек становится зверем. Если его изолировать в хостел, просто семья разрушится, человек озвереет вконец. Это не решение вопроса. Они пытаются легким путем решить очень сложный вопрос, который в совершенно другой плоскости лежит.