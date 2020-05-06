2020-05-06T17:17:00+03:00
Коронавирус Covid-19

"Рок против коронавируса" в прямом эфире с группой "После 11"

Трансляцию рок-марафона можно послушать на Радио "Комсомольская правда" и на сайте kp.ru
Юлия САЛЬНИКОВА
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Начало трансляции 6 мая в 20.00 по московскому времени. Фото: posle11.ruНачало трансляции 6 мая в 20.00 по московскому времени. Фото: posle11.ru
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На Радио "Комсомольска правда" стартует уже ставшая традиционной за время пандемии акция - марафон "Рок против коронавируса". "КП" приглашает российских музыкантов, экспертов в области медицины, ученых-вирусологов, дает слово главным героям сегодняшних дней - врачам. Это восемь часов качественной музыки и полезной информации.

На этот раз к акции присоединятся исполнители хитов "Крылья" и "Портрет", группа "После 11". О своей музыке они говорят, как о "сплетении народных мотивов с энергичным классическим роковым звучанием". Так что открываем окна, включаем музыку погромче и наслаждаемся весенними песнями до 11 и после.

Начало трансляции 6 мая в 20.00 по московскому времени. Слушайте онлайн трансляцию выступления участников рок-марафона на Радио "Комсомольская правда", а также в группах в социальных сетях - Вконтакте и Одноклассники. трансляцию будет вести также сайт kp.ru.

«Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе» и группой «После 11» на радио Комсомольская правда. Присоединяйтесь!

"Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе" и группой "После 11".6 мая в 20:00 в прямом эфире Радио Комсомольская правда в рамках марафона Рок против коронавируса стартует онлайн-концерт группы После Одиннадцати . Присоединяйтесь! Музыка группы После 11 это сплетение народных мотивов с энергичным классическим роковым звучанием. На своих выступлениях они совмещают нежную лирику с энергичными композициями, под которые танцует весь зал. А сегодня зрительным залом станет вся страна! Где бы вы не находились - в квартире или на даче - настраивайтесь на частоту радио "КП" и пойте, прыгайте, пляшите. Почувствуйте себя на настоящем рок-концерте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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