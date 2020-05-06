Спрос на новые коттеджи на Рублевском шоссе вырос в 2,5 раза

Желание многих жителей столицы перебраться из шумного мегаполиса за город во время режима самоизоляции только укрепилось. Если раньше москвичи лишь задумывались о преимуществах жизни на природе, то теперь, когда они заперты в четырех стенах городских квартир, все прелести собственного дома стали очевидны. К тому же на самоизоляции у желающих обзавестись загородной резиденцией наконец-то появилось время для активных поисков нового жилья.

Спрос на загородную недвижимость уже вырос — как на вторичном, так и на первичном рынках. Как сообщили «КП» в департаменте продаж компании «Галс-Девелопмент», одного из крупнейших застройщиков России, в последнее время потенциальные покупатели особенно активно интересуются новыми коттеджами на Рублево-Успенском шоссе. За 4 месяца 2020 года спрос на дома в коттеджном поселке «Березки» - одном из строительных проектов «Галс-Девелопмент» - вырос на 150%. За последние месяцы в компанию поступило в 2 раза больше обращений, чем во втором полугодии прошлого года. Более того, за январь-апрель 2020 года число заявок от покупателей выросло на 154% по сравнению с сентябрем-декабрем 2019 года.

- Специалисты отмечают общий позитивный тренд на загородную недвижимость, - комментирует директор департамента продаж «Галс-Девелопмент» Екатерина Батынкова. - Конечно, в первую очередь, спрос отразился на аренде, так как это оперативный инструмент. Однако, в целом, существенно укрепился и спрос именно на покупку, что подтверждает статистика наших продаж. Жизнь вне мегаполиса дает семьям столь необходимое ощущение безопасности, уюта, а также простора в любое время года и в любых обстоятельствах.

По словам представителей «Галс-Девелопмент», «Березки» привлекают клиентов в первую очередь близостью к Москве (17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе) и просторной обустроенной территорией. Более четверти площади поселка в 60 га отведено под общественные пространства - прогулочные дорожки, зеленые лужайки, детские и спортивные площадки. В числе причин, повлиявших на выбор, покупатели также называют архитектурный стиль «Березок» - функциональные и просторные дома европейского дизайна, вписанные в русский ландшафт. Кроме того, существенным доводом в пользу покупки становится и готовность объекта - поселок полностью построен, 151 коттедж готов к заселению. До конца 2020 года здесь закончится благоустройство территории и окружающей инфраструктуры, включая пляж, набережную, мостики и лодочный причал на берегу расположенной рядом реки Медвенки. И, наконец, семьи с детьми при принятии решения о покупке также обращают внимание на доступность качественного образования. В поселке есть собственный детский сад и кампус «Горки» международной инновационной Cambridge International School. Британская школа рассчитана на 500 детей возрасте от 3 до 18 лет, обучающихся на русском и английском языках по международная программе CIS.