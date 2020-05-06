2020-05-06T18:03:39+03:00
Общество

Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей личных средств больнице Усинска

На деньги президента «ЛУКОЙЛа» приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, функциональные кровати, электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты
Антон БАЛУЕВ
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Новое оборудование позволит повысить качество медицинской помощи. Фото: пресс-служба ЛукойлаНовое оборудование позволит повысить качество медицинской помощи. Фото: пресс-служба Лукойла
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-Это достойный пример активного участия наших социальных партнеров в борьбе с распространением COVID-19. Я искренне благодарен лично Вагиту Юсуфовичу и компании «ЛУКОЙЛ» за поддержку, которая сегодня особенно важна для нашего региона, - отметил врио главы республики Коми Владимир Уйба.

Ситуация с коронавирусом в Усинске на общем фоне республики Коми остается одной из наиболее напряженных. В промышленном городе традиционно много приезжих работников, а значит, и высокие риски распространения вируса. Из-за этого в Усинске с конца апреля приняли дополнительные меры, в частности, ограничили въезд на территорию города.

По словам главного врача Центральной районной больницы Усинска Максима Чуркина, благодаря поддержке со стороны бизнесмена врачи смогут оказывать реанимационную помощь большему числу пациентов и существенно повысить качество медицинских услуг.

Средства индивидуальной защиты и антисептики защищают от инфекции медицинский персонал. Фото: пресс-служба Лукойла

Средства индивидуальной защиты и антисептики защищают от инфекции медицинский персонал. Фото: пресс-служба Лукойла

Ранее на средства «ЛУКОЙЛа» инфекционное отделение Усинской ЦРБ было оснащено централизованной системой снабжения кислородом и сжатым воздухом, необходимой для работы реанимационной аппаратуры. На средства компании территория больницы оборудуется сетью Wi-Fi с безлимитным доступом в интернет.

С 10 апреля «ЛУКОЙЛ» бесплатно заправляет машины скорой помощи и автопарк больниц в республике Коми.

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Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей личных средств больнице Усинска
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