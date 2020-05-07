Коронавирус убьет спорт на стадионах, торговые центры и рок-концерты

Самоизоляция не может длиться вечно. Что будет когда люди смогут свободно выйти на улицы? Ученые из университета Миннесоты попробовали заглянуть в будущее и составили три сценария развития ситуации с COVID-19. Но все прогнозы сходятся в одном: коронавирус никуда не уйдет в ближайшее время, пандемия продлиться от 18 до 24 месяцев. Во всех трех моделях вспышки заболевания преследовали человечество до конца 2022 года.

Лето не спасет

Многие рассчитывали, что коронавирус будет побеждён с наступлением лета, потому что не любит высоких температур. Но ученые склоняются к тому, что жара вряд ли сможет стать нашим спасителем.

- Климат безусловно окажет определенное влияние. По нашим оценкам, летом способность коронавируса заражать сократится на 20 процентов - в жаркую погоду вирус хуже сохраняется на поверхности предметов - считает один из участников исследования эпидемиолог Марк Липсич из Гарвардской Школы общественного здравоохранения. - Но этого будет явно недостаточно, чтобы остановить пандемию, потому что вирус может напрямую передаваться от человека к человеку во время общения, когда мы чихаем или кашляем.

Летом 2020 года у нас будет еще слишком много людей восприимчивых к инфекции, считает ведущий автор исследования Михаэль Остерхольм. По расчетам к лету только 5% населения переболеет COVID-19. Этого явно недостаточно для формирования коллективного иммунитета - для этого необходимо, чтобы более 60 процентов людей обладали устойчивостью к коронавирусу. А эффективная вакцина, скорее всего, будет доступна только в 2021 году. Поэтому после летнего спада заболеваемость COVID-19, скорее всего вспыхнет с новой силой в сентябре-октябре 2020 года.

Для создания сценариев Остерхольм и его коллеги использовали модель пандемического гриппа (по способу распространения Sars-Cov-2 больше похож на вирус гриппа, чем на другие коронавирусы). С начала 18 века на планете произошло, как минимум, 8 глобальных пандемий, четыре из них случились за последние 100 лет (это пандемии 1918-19, 1957, 1968 и 2009-10 годов) и достаточно хорошо изучены. В зависимости от биологических свойств вируса и от предпринимаемых мер возможны 3 сценария событий.

Сценарий №1: Мы на пике цунами, далее - волна афтершоков

Если события будут развиваться по этому сценарию, то все не так уж плохо. Моделирование демонстрирует (см. график), что самая высокая волна цунами обрушилась на человечество этой весной. Затем на протяжении двух лет нас периодически будут накрывать новые волны, но по размерам не такие значительные.

Сценарий №1: Всплеск заболеваемости весной 2020 года, затем волна менее мощных вспышек коронавируса.

- Коронавирус будет возвращаться вновь и вновь, поэтому страх заболеть сделает социальное дистанцирование нормой жизни, даже когда власти уже не будут этого требовать. - уверен Амеш Адалья эксперт из Центра медицинской безопасности Университета Джонса Хопкинса. - Я боюсь в этом случае коронавирус убьет спорт на стадионах, рок-концерты и торговые центры. Места скопления больших масс людей будут восприниматься, как источник явной опасности.

Пандемия изменит и нашу повседневную жизнь: на входе в рестораны и кафе у посетителей будут мерить температуру, перед посадкой в самолет пассажиры начнут сдавать экспресс-тесты, а в офисах уничтожат ненавистную систему опен-спейс и вернутся к рассадке сотрудников по кабинетам.

Сценарий №2: Катастрофа случится осенью, она уничтожит систему здравоохранения.

В этом случае сегодняшние события только легкая разминка: осенью на нас обрушится вдвое более смертоносная и продолжительная волна болезни. По такому графику развивались события во время пандемии “испанки 1918 года, пандемия азиатского гриппа 1957 года и пандемия свиного гриппа 2009 года.

Сценарий №2: Нынешняя первая волна это только начало, осенью 2020 следует ожидать чудовищный рост заболеваний, затем человечество приближается к коллективному иммунитету и коронавирус затихает.

Кошмар станет возможным, если после летнего спада заболеваемости обществу покажется, что все позади и можно расслабиться.

- Самое страшное, что этот сценарий уничтожит систему здравоохранения, - подчеркивает Михаэль Остерхольм. - Не будет хватать врачей, мест в реанимационных палатах, аппаратов искусственной вентиляции легких, индивидуальных средств защиты.

Напомним, что сегодняшние ограничительные меры - самоизоляция, остановка экономики и т.д., преследуют только одну цель: замедлить распространение болезни, чтобы число пациентов, которым нужна госпитализация и интенсивная терапия не превышало возможностей системы здравоохранения. Пока это удается сделать. А что если осенью коронавирус вернется с новой силой? Тогда, вероятно, многие страны вынуждены будут пойти по пути Китая: блокировать города силами военных, вводить драконовские наказания за нарушения режима самоизоляции.

У этого сценария только один плюс: после кошмарной осенней волны, коронавирус постепенно сойдет на нет, потому что переболеет огромное число людей и начнет формироваться коллективный иммунитет.

Сценарий №3: Кошмар два раза в год

В худшем варианте весной и осенью на протяжении двух лет нас будут регулярно накрывать вспышки подобные сегодняшней, когда болеют миллионы, а умирают - сотни тысяч.

Сценарий №3: Волны одинаковой силы и продолжительности (как нынешней весной), будут накрывать нас с регулярной периодичностью до конца 2020 года.

Тогда вероятно, возникнет ситуация, которую эпидемиолог Габриэль Люн из Гонконгского университета назвал “трехсторонним перетягиванием каната”. Обществу придется выбирать новый баланс между тремя конкурирующими потребностями: поддерживать низкий уровень заболеваемости и смертности, сохранять рабочие места и экономическую активность, а также поддерживать эмоциональное благополучие людей, иначе мы получим резкий рост протестных настроений.

Не исключено, что обществу придется пересматривать вопрос о стоимости человеческой жизни. Каким количеством людей общество готово пожертвовать, чтобы экономика все же работала и кормила всех остальных? В этом сценарии самым лучшим выходом будет скорейшее создание вакцины.