Юлия Меньшова сделала откровенное признание о муже Игоре Гордине

Юлия Меньшова и Игорь Гордин живут вместе 23 года. За это время у супругов родились двое детей. Старшему сыну Андрею - 22 года, а дочке Таисии - 16. Впрочем, их семейную жизнь нельзя назвать безоблачной. Супруги расставались на несколько лет. Но 2009-м снова сошлись.

6 мая Игорю Гордину исполнилось 55 лет. По случаю юбилея супруга Юлия Меньшова оставила очень личное сообщение в адрес мужа.

"Сегодня у мужа юбилей. Празднуем в теплой и дружеской компании. Строго семейной. Когда мы познакомились, я не знала, что семейная жизнь - это не только совместные радости, горести, здравие или болезни, а еще и возможность научиться тому, чем сама не обладаешь", - начала свой пост Юлия.

Благодаря мужу, как признается Юля, она усмиряла свой максимализм и восхищалась великодушием и мудростью супруга. "Училась внутреннему покою. Я никогда не умела так здорово играть с нашими детьми, как это делал ты. И ни за что не смогла бы так изумительно насыщенно продумывать наши путешествия, да еще с таким удобством для всех, и учитывая интересы каждого", - поведала Меньшова.

juliavmenshova Сегодня у мужа юбилей

Она не скрывает, что восхищена актерским талантом Гордина. "У меня бегут мурашки от потрясения и восторга. Я каждый раз заново влюбляюсь в твой огромный талант, которому не научиться, и по-настоящему горжусь! Всерьез и основательно. Будь здоров, мой дорогой! Я счастлива быть твоей женой", - написала Юлия.

После чего призналась мужу в любви и попросила его: "Пожалуйста, не разбрасывай носки по квартире и не ставь посуду рядом с раковиной, Игорь, а внутрь, внутрь раковины. Это же так просто, сколько же можно повторять...".

Стоит отметить, что Юля не любит вспоминать период, когда она не жила с Гординым. Все произошло через полгода после рождения их второго ребенка. "Я понимала, что моя известность будет испытанием для мужа, талантливого и замечательного актера. Но мне казалось, что мы с Игорем готовы к этому. Я ошиблась…", - делилась актриса. Примирила их работа. В 2008 году артистов пригласили сниматься в фильме "Преступление будет раскрыто". Поработав вместе, они поняли, что больше не хотят расставаться.