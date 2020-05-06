ДОМ.РФ займется обустройством исторического центра Саратова

В ближайшие годы центр Саратова преобразится: в городе появятся красивые и современные общественные пространства, где будет комфортно и жителям, и туристам. Проектом благоустройством областного центра займется ДОМ.РФ. По поручению правительства России компания проведет международный архитектурный конкурс, который привлечет лучших мировых специалистов и самые интересные дизайнерские проекты.

Комплексная реконструкция затронет площадь более чем в 400 гектаров в центральной части Саратова. Это территории бывшего аэропорта «Центральный», Соколовой горы, Глебучего оврага, а также Зеленого острова и острова Покровские пески. Перед архитекторами будет стоять задача создать современные и красивые площади, скверы, парки и другие объекты, в которых будет комфортно жить, гулять, проводить время с друзьями и семьей. Одна из главных целей проекта — повысить индекс качества городской среды Саратова. Открытый международный конкурс позволит привлечь для этого лучшие российские и зарубежные архитектурные бюро.

Еще одна масштабная задача, стоящая перед ДОМ.РФ, - разработка стратегии пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года. С инициативой такого проекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

- Саратовскую агломерацию отличает уникальное географическое расположение и исторически сложившееся взаимодействие между муниципалитетами. С появлением такого стратегического документа, который скоординирует все проекты развития, регион выйдет на новый уровень качества жизни, появятся современные точки притяжения для жителей, бизнеса и туристов, что положительно отразится и на экономике Саратовской области, - рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Задача архитекторов - сделать центр города таким, чтобы в нем было комфортно и жителям, и туристам.Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Виталий Мутко особо подчеркнул, что непосредственное участие в разработке концепции развития будут принимать жители Саратова. Обсуждение будущего архитектурного облика города, а также других проектов пройдут в публичном формате. Международный архитектурный конкурс и разработка стратегии пространственного и социально-экономического развития будут проходить параллельно.

По словам главы Саратовской области Валерия Радаева, сегодня в агломерации проживает около 1 миллиона 200 тысяч человек.

- У региона уже есть успешный опыт совместных программ с ДОМ.РФ в части развития городской среды. Мы возлагаем большие надежды на проекты в центральной части Саратова и стратегию развития агломерации, - отметил губернатор. - Успешная реализация задуманного позволит создать в регионе новые рабочие места, пространства для отдыха, построить современные жилые кварталы и, в конечном счете, вывести на новый уровень качество городской среды.

ДОМ.РФ уже разрабатывал концепции преобразования городского пространства для нескольких регионов России. Так, планы благоустройства были спроектированы для Калининграда, Владивостока, Сергиева Посада и Свободного. Компания провела международный архитектурный конкурс на концепцию парка «Тучков Буян» в Санкт-Петербурге, а также совместно с Минстроем РФ организовала общероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.