Последняя запись страхового агента в июне 1941 года: «Был в поле. Деньги сдал в кассу. Ушел на фронт»

О Великой Отечественной войне сказано очень много. И все равно каждый год открываем для себя все больше новых фактов: как работали различные отрасли промышленности, что происходило на фронтах и в тылу, какие секретные разработки вели ученые и инженеры. И уж точно совсем мало мы знаем о том, какую роль в годы войны сыграли советская государственная система страхования - Госстрах и ее работники.

Накануне войны основу системы государственного страхования в СССР составляло обязательное окладное страхование строений, принадлежащих населению. Колхозы обязательно страховали скот и посевы продовольственных и технических сельскохозяйственных культур. Одновременно развивалось и добровольное страхование.

С 1938 года в СССР было введено обязательное страхование государственного жилого фонда. И в том же году - добровольное страхование имущества предприятий и организаций, имущества кооперативных и общественных организаций, а также домашнего имущества и транспортных средств населения. Также было широко распространено добровольное коллективное страхование жизни.

В 1940 году с ростом благосостояния люди стали страховать мебель и даже музыкальные инструменты.

Более того, Госстрах вводит, как сказали бы сегодня, инновационный сервис - вызов агента на дом. В начале 1941 года в журнале «Огонек», например, публикуется специальная двусторонняя почтовая карточка, которую можно было вырезать, наклеить на нее марку, написать домашний адрес, и страховые агенты не заставляли себя ждать.

Из архива "Росгосстраха"

КСТАТИ

Среднемесячная зарплата рабочих в союзной промышленности СССР (существовали предприятия союзного и республиканского подчинения) с довоенного периода выросла на 53%, с 375 рублей в 1940 году до 573 рублей в 1944 году.

Причем в черной металлургии она достигла 697 рублей, в угольной промышленности - 729 рублей.

Заработная плата инженерно-технических работников возросла с 768 рублей до 1209 рублей.

В республиканской промышленности и сельском хозяйстве доходы были меньше.

Плакат. Госфиниздат, 1944 год. Из архива «Росгосстраха».

Испытание войной

Как и для всей страны, война для государственной страховой монополии стала тяжелым испытанием. Многие госстраховцы, главным образом мужчины, были призваны или ушли добровольцами на фронт. В архивах компании «Росгосстрах» (прямой правопреемник Госстраха) сохранилась простая школьная тетрадь в клеточку в дерматиновой обложке. Последняя запись: «Был в поле. Деньги сдал в кассу. Ушел на фронт». Работу ушедших воевать страховщиков-мужчин в тылу продолжали женщины.

- Госстрах сыграл важнейшую роль в поддержке и фронта, и тыла, и мирного населения, - рассказал «КП» заслуженный экономист Российской Федерации, к. э. н. Юрий Степанович Бугаев, который в 1987 - 1992 годах занимал пост председателя Правления Госстраха РСФСР, в период 1992 - 1996 годов руководил Росстрахнадзором, входил в состав коллегии Министерства финансов страны. - В период войны все возможности государственного страхования использовались в первую очередь для нужд обороны страны, в частности, для обеспечения бесперебойного производства сельхозпродукции и сырья, а также возмещения убытков, непосредственно не связанных с военными действиями. И, безусловно, решалась базовая задача по привлечению и сохранности денежных средств граждан в страховых фондах.

Исторический логотип ГОССТРАХа 1940-1970 годы. Из архива «Росгосстраха».

С началом войны из-за призыва молодежи в армию существенно изменился возрастной состав застрахованных. Стала расти смертность - на здоровье и жизни населения сказывались крайне тяжелые условия труда.

2,7 раза - во столько в 1942 году выплаты по коллективному страхованию жизни превысили взносы. Выплаты достигли максимального размера за все годы проведения страхования - почти 21 млн руб. в ценах того времени. Это потребовало изменения структуры видов личного страхования, и в дальнейшем заключение новых договоров коллективного страхования жизни было прекращено. Но был введен целый ряд индивидуальных видов страхования, в том числе на случай смерти, инвалидности, а также утраты трудоспособности в результате несчастного случая.

Страховое свидетельство на случай инвалидности или смерти, выданное 28 июля 1942 года М. Е. Павлову. Из архива «Росгосстраха».

Несмотря на войну, Госстрах продолжал страховать граждан и их имущество на неоккупированных территориях. И по мере освобождения Красной армией все новых территорий государственное имущественное страхование восстанавливалось.

Интересно, что если военные действия не были непосредственной причиной страхового случая, то Госстрах должен был выполнять свои обязательства по договору страхования. Например, в случае, когда страхователь получал травму, укрываясь от бомбежки.

Трудно поверить, но даже в осажденном Ленинграде в 1941 - 1943 годах работники Госстраха выполняли свой трудовой долг - вели учет убытков всего жилого фонда, пострадавшего от пожаров. А в июне 1943 года, едва закончилась грандиозная битва на Волге, Госстрах уже начинал страховать сталинградцев!

О том, насколько важную роль Госстрах играл в финансовой системе страны, свидетельствуют впечатляющие цифры того времени.

Всего за период с 1941 по 1945 год сборы Госстраха составили более 14,7 млрд руб.

- В годы войны Госстрах обеспечивал возмещение ущерба, нанесенного стихийными бедствиями, и тем самым повышал устойчивость сельскохозяйственного производства. При этом Госстрах в том числе являлся важным механизмом пополнения государственного бюджета, - говорит доктор экономических наук, руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

Госстрах СССР. Табель календарь. Из архива «Росгосстраха».

Страхование и ленд-лиз

Война стоила нашей стране колоссальных денег. Ущерб, нанесенный народному хозяйству, оценивается в 679 млрд рублей (в государственных ценах 1941 года). Производство вооружений, военной техники, боеприпасов, обмундирования и продовольствия, восстановление разрушенных предприятий, поддержка тех, кто остался в тылу, работал на заводах, выходил на поля - на все эти цели государство израсходовало 2,5 триллиона рублей.

Основная масса военной техники производилась в самом Советском Союзе. Однако определенная ее часть поставлялась из-за границы по программе ленд-лиза, закон о которой по инициативе президента США Франклина Рузвельта был принят 11 марта 1941 года. США получили право переправлять продовольствие и стратегическое сырье странам - союзникам в войне против гитлеровской Германии - Великобритании, СССР, Франции, Китайской Республике.

Хотя военные действия являются стандартным исключением в договорах страхования, в годы Второй мировой войны страхование проводилось и выплаты осуществлялись.

К морским рискам относится посадка судна на мель, столкновение с затонувшим предметом, шторм, поломка оборудования, пропажа судна без вести. К военным рискам - арест, захват, пиратское нападение, подрыв на минах, торпедах, бомбах, столкновение с военными объектами.

Госстрах вместе со своей английской дочкой «БлекБалСи» (BlackBalSea) страховал морские риски, а также занимался организацией военного страхования. Для страхования военных рисков было создано Английское Правительственное Бюро по страхованию. Эти риски перестраховывались в Госстрахе, «БлекБалСи», а также на мировом страховом рынке.

Программа ленд-лиза, в частности, включала грузовые автомобили «Студебекер», на шасси которых устанавливались реактивные «катюши» - легендарное оружие Победы. Кроме самолетов, танков, вооружения, взрывчатки, в поставки входили стратегическое сырье (металлы, нефтепродукты), а также: подошвенная кожа, постельное белье, полотенца, свитеры и мужские пижамы, алкоголь, сало, мука, бекон и ветчина, иглы для швейных машинок, медицинские принадлежности.

Первые морские конвои с ленд-лизовскими грузами были направлены в СССР уже в августе 1941 года. Сначала корабли прибывали в Рейкьявик, где их формировали в караваны, а затем в сопровождении охраны из военных кораблей грузы доставлялись в Мурманск, Северодвинск, Архангельск.

Но достаточно скоро немецкая разведка получила точные координаты маршрутов конвоев. Начались потери.

В январе 1942 года Мурманск принял союзный конвой PQ-7, следовавший из Исландии. В конвой входил британский пароход Waziristan - первое судно на маршруте арктических конвоев, потопленное немецкой подводной лодкой U-134.

В июле того же года из 35 кораблей конвоя PQ-17 уцелело всего 11, на дне оказались более четырехсот танков, двухсот самолетов и трех тысяч автомобилей.

Среди наиболее крупных военных катастроф того времени на море - полная гибель судов: «Индепенденс холл», «Колхозник», «Двинолес» и «Винона», перевозивших танки, самолеты, грузовики, двигатели, оружие, запчасти, колеса, сталь и цветные металлы, токарные станки, оборудование для телефонной и телеграфной связи и многое другое.

Говоря о поставках союзнической помощи в СССР, надо отметить, что это была «дорога с двусторонним движением». За годы войны союзники получили от СССР 300 тысяч тонн хромовой и 32 тысячи тонн марганцевой руды, а также древесину, золото и платину.

- Страховали поставки золота из СССР союзникам в счет военных заказов, - пояснил Александр Цыганов. - Были сформированы эффективные правила страхования: золото на 2/3 страховалось Госстрахом, на 1/3 - Комитетом по страхованию военных рисков Великобритании. К примеру, в 1942 году в результате немецкой торпедной атаки затонул английский крейсер «Эдинбург», перевозивший более пяти тонн золота. Страховка была выплачена. А в 1980 году большую часть золота подняли со дна.

ЦИФРА

93% всех поставок в СССР по ленд-лизу производились по трем маршрутам: во Владивосток - через Тихий океан; в советские арктические порты - по воздуху; по суше - через Иран. И при этом ни один из этих путей не являлся полностью безопасным, особенно северные моря, где рыскали гитлеровские подлодки.

ДОКУМЕНТЫ

По данным «Росгосстраха» (правопреемник Госстраха), за время войны немецкими подводными лодками и торпедоносцами было потоплено 80 конвойных кораблей. С 1941 по 1945 год Госстрах выплатил страховое возмещение по более чем 600 судам и грузам в рамках договоров страхования и перестрахования. Стоимость возмещения нередко составляла сотни тысяч долларов.

Ноябрь 1943-го. Ст. Южная Озерейка под Новороссийском. Американские танки МЗ «Стюарт» по ленд-лизу переправляют баржей в район высадки морского десанта. Автор фото: Александр СОКОЛЕНКО/РИА Новости

Помним всех!

После окончания войны прошло 75 лет. Но она оставила до сих пор саднящие раны в душах десятков миллионов наших людей - тех, кто прошел ее и выжил, кто работал в трудном тылу, кто пережил кровь и страдания, кто потерял родных, близких, друзей. Увы, с каждым годом их становится все меньше.

Среди не пришедших с войны, погибших в боях и от лишений немало госстраховцев, в том числе награжденных званием Героя Советского Союза. Например, Владимир Дионисьевич Лонгинов, погибший 18 ноября 1943 года...

В здании Федерального операционного центра «Росгосстраха» в Кирове установлена мемориальная доска с именами погибших за Родину в 1941 - 1945 гг. работников Кировского управления Госстраха РСФСР, включая его довоенного руководителя.

Но многие не только пережили военное лихолетье, но и вернулись домой, в родные края. И еще долгие годы работали в Госстрахе. Среди них - Герои Советского Союза Михаил Григорьевич Сапожников и Семен Васильевич Гайдуков, а также командир брянского партизанского отряда Василий Павлович Дурнев и фронтовая медсестра Юлия Николаевна Ходунова, герой легендарного Невского пятачка Сергей Константинович Каштелян и моряк-подводник Кондрат Алексеевич Павленко, артиллерист Василий Павлович Ермаков, связисты Анатолий Кузьмич Лобов и Николай Николаевич Пономарев и многие другие.

Василий Павлович Дурнев на Красной площади. Личный архив

И поныне здравствуют 453 госстраховца - бывшие фронтовики и труженики тыла, партизаны и малолетние узники лагерей. Среди них - поистине легендарный Николай Дмитриевич Новиков. Его трудовой стаж работы в Госстрахе - 62 года, из которых 36 лет он возглавлял Калужский филиал «Росгосстраха».

Николай Дмитриевич Новиков. Личный архив

В феврале свое 95-летие отметил Файзрахман Шагитович Шагитов, который, придя в страхование в 48 лет, несмотря на инвалидность, стал лучшим агентом по страхованию имущества физических лиц филиала «Росгосстраха» в Республике Татарстан в Лаишевском районе.

В канун 9 Мая генеральный директор компании ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин сказал:

- В России нет семьи, которую так или иначе не затронула бы Великая Отечественная война. Через сердце каждого из нас проходят боль и страдание людей, которые ценой невероятных усилий и самой жизни на полях сражений и в тылу спасали нашу страну, а по сути - весь мир.

Мы свято храним память об ушедших, чтим их подвиг. И с особым чувством уважения и признательности чествуем ветеранов-госстраховцев, которые вынесли все тяготы войны, самоотверженным трудом возрождали и укрепляли нашу страну, в том числе отечественное страхование.

Светлая память погибшим страховщикам.

Наше самое глубокое уважение и низкий поклон госстраховцам, всем ветеранам Великой Отечественной войны, которые в эти дни празднуют День Великой Победы!

Крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия, мирного неба вам и вашим близким!