Владимир Познер признался, что собирался покончить с собой

Владимир Познер борется с онкологией с 1993 года, тогда у него впервые обнаружили рак. Лечение прошло успешно, но через некоторое время болезнь снова вернулась. Сегодня 86-летний телеведущий признается: когда врачи сообщили ему о рецидиве онкологии, это стало для него настоящим шоком. Некоторое время он даже думал о самоубийстве.

В первый раз у Познера диагностировали рак простаты. Он тогда жил и работал в Америке. Телеведущий обратился к известному хирургу Патрику Уэлшу, операция прошла успешно. Познер придерживался здорового образа жизни, правильно питался, занимался спортом, и шесть лет онкология не напоминала о себе. Но в 2014 году врачи поставили ему новый диагноз.

- У меня нашли рак прямой кишки. Причем врач, который обнаружил, сказал, что близко к сфинктеру находится новообразование, - рассказал телеведущий в Youtube-интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Вердикт онколога был неутешительным: если делать операцию, придется удалить сфинктер. А это означало, что до конца жизни Познеру пришлось бы ходить со специальным мешком на поясе.

- Я ему сказал, что я прожил замечательную жизнь, а так жить не буду, просто уйду, - говорит телеведущий.

Познер решил пройти обследование у других врачей. Он объездил онкоклиники в пяти странах – в США, Израиле, Франции, Великобритании и в Германии. В конце концов он доверился немецкому хирургу.

- У меня был рак второй степени, и он мне оставил сфинктер. Это была локальная операция. Меня не разрезали вдоль, - рассказал Познер. - Второй раз - это был более тяжелый случай. Я уже был закален и настроен на борьбу. Если другого нет, то я не буду так жить.

В это тяжелое время телеведущий думал о самоубийстве, но, по его словам, он не планировал, как именно он покончит с собой. К счастью, операция прошла успешно.

Сейчас Владимир Владимирович регулярно обследуется у врачей. Во время пандемии он соблюдает самоизоляцию, отлучаясь на работу только на один день в неделю.

- Я готовлю свою программу дома и в понедельник бываю в Останкино. Никакой серьезной разницы между моей обычной жизнью и этой нет, - говорит он.

Познер не раз рассказывал о своей борьбе с онкологией и всегда говорил, что рак - это не приговор. Хотя он не скрывает, что принять новость о своей болезни, и настроиться на борьбу с ней ему было тяжело.

- Я жил в Америке, работал, и у меня обнаружили рак простаты. Такое впечатление, что я вошел в кирпичную стену. То есть удар такой силы, что даже трудно описать. И конечно, мысли, что все - жизнь кончилась, - рассказывал телеведущий.