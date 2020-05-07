2020-05-07T11:14:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 7 мая 2020: 11 231 заболевший за сутки

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших на 7 мая 2020 в России составило 177 160
Андрей АБРАМОВ
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Появились новые данные от ОперштабаПоявились новые данные от ОперштабаФото: Артем КИЛЬКИН
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За минувшие сутки в России зафиксировано 11 231 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Больные выявлены в 84 регионах. Таким образом на 7 мая 2020 года с начала эпидемии COVID-19 общее число заболевших в стране достигло 177 160. Инфицированные есть во всех регионах страны.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве(6703), Подмосковье(842) и Нижегородская область(312). Следом идут Санкт-Петербурге — 306 случаев и Дагестан — 105 заболевших.

В оперативном штабе по противодействию распространения инфекции в стране отмечают, что у 48% новых больных не наблюдается клинических проявлений болезни. То есть люди могут чувствовать себя абсолютно здоровыми, но при этом быть переносчиками вируса.

Также на 7 мая статистика летальных исходов от коронавируса пополнилась 88 смертями. Всего в России с начала пандемии скончались 1625 человек

За минувшие сутки в России полностью выздоровели 2476 человека. Таким образом общее число исцелившихся достигло 23 803 человека.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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