Дочь миллиардера Жукова с парнем задержали на территории элитного пансионата на Рублевке

В деревне Маслово, что находится в Одинцовском районе, располагается пансионат с одноименным названием. Это место недалеко от Рублево-Успенского шоссе с прекрасным видом на лес и с большим спектром услуг для отдыха: бассейн на открытом воздухе, теннис и многое другое. Раньше этот дом отдыха входил в состав «Оздоровительного комплекса Рублево-Успенский», но с недавних пор его передали на баланс Росгвардии. С февраля месяца этот пансионат закрыт, и проход на территорию осуществляется строго по пропускам. По периметру бродят бдительные сотрудники нацгвардии, а им на подмогу в случае проникновения приезжает местная полиция.

Обычно дежурство у нацгвардейцев проходит тихо и без происшествий, но недавно им удалось задержать двух нарушителей, которые проникли на территорию.

- Около 8 часов вечера сотрудниками нацгвардии были задержаны молодые люди, которые залезли на охраняемый объект. Это были девушка и парень, им обоим по 20 лет. Охрана сразу вызвала на место полицию, которая прибыла через пару минут. Данное происшествие запротоколировали и в отношении нарушителей теперь идет проверка, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Коля - профессиональный самбист и призер многочисленных соревнований по этому виду спортаФото: Личный Архив

Когда полиция стала устанавливать личности пойманных нарушителей, выяснилось, что 20-летняя девушка по имени Софья Жукова - дочь не последнего в мире бизнеса человека. Ее папа миллиардер Юрий Жуков - один из основателей Группы компаний ПИК. Как и почему девушка со своим другом Колей очутилась на охраняемом объекте, она объяснить не смогла. Кстати, приятель Софьи Коля - профессиональный самбист и призер многочисленных соревнований по этому виду спорта. Ну и Софья не отстает - у нее за плечами множество турниров по конным видам спорта, которыми она занимается с детства.

Софья Жукова - дочь не последнего в мире бизнеса человекаФото: Личный архив

- Когда мы наткнулись на эту парочку, то сразу обратили внимание, что парень здоровый, поэтому, если окажет сопротивление, то придется не просто. Но, к счастью, молодой человек оказался благоразумным и добровольно сдался нацгвардейцам, - сообщил kp.ru источник в Росгвардии.

К слову, Юрий Жуков и сам часто был хэдлайнером новостной повестки. Напомним, несколько лет назад Жукова обвиняли в «принуждении к совершению сделки». Тогда миллиардер даже успел побывать под домашним арестом. Но позже уголовное преследование Жукова прекратилось, а суд не нашел состава преступления в действиях основателя ПИК.