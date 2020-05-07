"Сломана нога, сотрясение": тяжело пострадавший в ДТП мужчина случайно узнал, что у него коронавирус

Все случилось на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области, где ранним утром столкнулись грузовик "ГАЗ" и легковой "Форд Фокус". В результате ДТП травмы получил 25-летний москвич Сергей Ч.* С места аварии мужчину доставили в ЦРБ Наро-Фоминска с переломом левой ноги, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Однако, главного о своем здоровье мужчина, да и доставившие его в больницу врачи, не знали.

- В ходе проверки травм и диагностики состояния молодого человека врачи заметили опасные симптомы вирусной болезни. Было решено отправить Сергея на компьютерную томографию, которая выявила у мужчины коронавирусную инфекцию Covid-19, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении области.

Врачи оказывают Сергею необходимую помощь. Не заразил ли не знающий о своей болезни мужчина медиков, а также других пациентов Наро-Фоминской больницы - неизвестно.

*имя изменено