2020-05-07T12:39:59+03:00
Происшествия

"Сломана нога, сотрясение": тяжело пострадавший в ДТП мужчина случайно узнал, что у него коронавирус

Медики заметили подозрительные симптомы только в больнице
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Медики заметили подозрительные симптомы только в больницеМедики заметили подозрительные симптомы только в больницеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Все случилось на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области, где ранним утром столкнулись грузовик "ГАЗ" и легковой "Форд Фокус". В результате ДТП травмы получил 25-летний москвич Сергей Ч.* С места аварии мужчину доставили в ЦРБ Наро-Фоминска с переломом левой ноги, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Однако, главного о своем здоровье мужчина, да и доставившие его в больницу врачи, не знали.

- В ходе проверки травм и диагностики состояния молодого человека врачи заметили опасные симптомы вирусной болезни. Было решено отправить Сергея на компьютерную томографию, которая выявила у мужчины коронавирусную инфекцию Covid-19, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении области.

Врачи оказывают Сергею необходимую помощь. Не заразил ли не знающий о своей болезни мужчина медиков, а также других пациентов Наро-Фоминской больницы - неизвестно.

*имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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