Вместо масок и тест-наборов для коронавируса американским индейцам подарили набор холщовых мешков

Толерантность к меньшинствам — один из краеугольных камней США, колебать который не будет даже команда «национал-патриотов» во главе с Трампом. Но вопиющее неуважение властей к общине индейцев на северо-западе Штатов в разгар «чумы 2020 года» вызвало скандал.

В середине марта, когда заболеваемость коронавирусом уже стала угрожающей, «Центр здоровья коренных американцев» в Сиэтле (западное побережье, штат Вашингтон) запросил помощи. Это специальное учреждение помогает индейцам, в том числе в лечении болезней: ежегодно его услугами пользуются до шести тысяч жителей округи.

— Мы просили медицинские наборы, маски, другие средства защиты, тесты на коронавирус. Обращались к властям всех уровней: графства, штата и страны, — рассказывает руководство центра.

Просьбу удовлетворили через три недели. Но каково же было удивление, когда в присланных властями ящиках с гумпомощью обнаружились… комплекты холщовых сумок. Самых обычных, наподобие тех, с какими ходят в магазин.

Чиновники объясняют инцидент «ошибкой» и обещают всё исправить. Тем не менее, по словам местных активистов, недостаток медснабжения испытывают сообщества индейцев и в других районах США — не только в Сиэтле.

Справедливости ради, штат Вашингтон, где случился казус, контролируется как раз американской оппозицией — противниками Трампа из стана Демократической партии. Так что обвинения в адрес именно федеральных властей, возможно, являются лишними.