Меры поддержки бизнеса и граждан в России в условиях коронавируса: какую помощь можно получить от властей

Правительство усовершенствовало сервис, на котором собрана вся информация о действующих в России мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях коронавируса. Теперь система сама подсказывает пользователю, какую помощь он может получить, и при необходимости перенаправляет на сайт ведомства, которое отвечает за оказание поддержки. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе правительства.

Сервис доступен на официальном сайте правительства по адресу http://government.ru/support_measures/. Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категории получателей - граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера.

Теперь на главной странице сервиса появилась новая кнопка – «Узнайте, какие меры подходят вам». Жмете. Открывается несложный опросник. В зависимости от ответов пользователя система выдает тот набор мер, который предусмотрен именно для этой категории граждан или бизнеса.

- Предпринимателю, например, предстоит ответить, включена ли компания в реестр малых и средних предприятий (проверить это можно, перейдя по размещенной рядом ссылке на реестр на сайте Федеральной налоговой службы), принадлежит ли к отрасли, признанной пострадавшей, и так далее. Что касается граждан, то потребуется указать, работает ли человек, есть ли у него дети, является ли он инвалидом, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе правительства.

Напомним, сделать информацию о действующих в России мерах поддержки в условиях коронавируса максимально доступной правительству поручил президент.

На сервисе также размещены данные о системообразующих предприятиях и наиболее пострадавших отраслях экономики. Там же можно посмотреть постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с Covid-19 в России и телефон «горячей линии» сайта стопкоронавирус.рф.