В Москве около продуктового магазина обнаружили тело российского вице-адмирала

Трагический случай произошел в Москве на улице Дубравная. Около входа в один из торговых центров прохожие заметили лежащего на земле пожилого мужчину. Обеспокоенные очевидцы попытались помочь пенсионеру подняться, но мужчина уже не подавал признаков жизни. Как позже установит прибывшая на место бригада скорой помощи, пожилой мужчина вышел из магазина, где у него прихватило сердце. Пенсионер успел сделать пару шагов и упал прямо у двери супермаркета.

- В ходе установления личности стало известно, что скончавшийся 73-летний Бирилло Николай Николаевич, офицер запаса и бывший начальник Главного технического управления ВМФ России. Предварительно, врачи установили, что смерть произошла в результате острой сердечной недостаточности. Тело офицера было направлено в судебный морг, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Бирилло Николай Николаевич - служил в знаменитой 8-ой эскадре кораблей ВМФ СССР с 1983 по 1988 год, там он занимал должность заместителя командира эскадры. Оперативная эскадра была создана в 1971 году. В период ирано-иракской войны (1980—1989) и американской операции «Буря в пустыне» (1991) корабли эскадры обеспечивали безопасность советских танкеров и сухогрузов, выполнявших рейсы по Оманскому и Персидскому заливам. В 1993 Николай Николаевич стал начальником Главного технического управления ВМФ и прослужил в этой должности вплоть до увольнения в 2002 году. Награжден многочисленными медалями и Орденом Красной звезды.