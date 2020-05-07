Перегибы карантина: всех медработников, въезжающих в Тульскую область, вычисляют и изолируют

Врач-онколог Оксана Соколова ехала из Московской области в Тульскую на дачу. На границе (теперь у нас такие проявились внутри страны) ее задержали и добровольно-принудительно отправили на самоизоляцию. По той простой причине, что она врач, а значит ковид-подозрительна. Под конвоем ее доставили в отведенный под изоляцию закрытый детский лагерь. Кроме нее медиков там было еще 25 человек.

Недавно услышала я фразу, что самое опасное место по коронавирусу сейчас - это больницы и поликлиники. Такого же мнения, видимо, и в Тульской области. Иначе как объяснить - почему их всех вычисляют и изолируют от общества.

Дальше публикуем монолог онколога Оксаны Соколовой, попавшей на эту обсервацию (место изоляции):

- Я работаю врачом в Чеховской областной больнице. 3 мая, сразу после суточного дежурства, сжав в воображаемый кулак хилые оставшиеся силы, поехала на дачу. Осенью прошлого года я купила дачный участок в Тульской области, и там строю домик. Надо было проверить как идет строительство. Как послушный гражданин, я оформила себе электронный пропуск на территорию Тульской Области. Какие могут быть препятствия в моем законном перемещении по данному региону, если аж с сайта Госуслуг мне прислали официальное разрешение ездить взад-вперед по всей Тульской области беспрепятственно целые сутки? Даже несмотря на то, что я врач. А может, черт возьми, и благодаря этому?..

Врач-онколог Оксана Соколова.

Врачи же сейчас в особенном почете! У меня есть пропуск на территорию больницы, и я не стала убирать эту бумагу с торпедо машины - пусть видят, что едет врач, и, в кои-то веки, хотя бы немножечко уважают. Неожиданно и нетипично для выходного дня, Тульская область встретила меня огромной пробкой (примерно на час) у поста ДПС. Проверка въезжающих. Я предъявила свой пропуск вежливому сотруднику автоинспекции, и он вежливо поинтересовался местом моей работы. Я с достоинством ответила, что я - врач. После этого он вежливо предложил мне проследовать на стоянку у поста ДПС. Обронил фразу: "Вы у нас такая - первая". Смысл этой фразы я тогда не поняла...

На посту уже стояли другие машины, сновали люди в масках и одноразовых халатах, стоял вагончик Роспотребнадзора. Мне вежливо предложили пройти туда. Там, тоже очень вежливо, предложили сдать тест на коронавирус. Причин для отказа у меня не нашлось, я сдала мазок и вознамерилась ехать дальше. И тут вежливые люди окружили и очень вежливо объяснили, что ехать дальше на своей машине я не могу. А должна я проследовать вместе с ними в заранее приготовленный автомобиль типа "маршрутка" , который отвезет меня на самоизоляцию в деревню Юдинки в Алексинский район.

ОМОН - ЕСТЬ КОНТАКТ

Оксане Анатольевне вручили протокол, где написано что "в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь статьями 30, 33, 50, 51 федерального закона 53 "О санитарно эпидемиологическом благополучии населения" ...... (перечислены еще несколько законов и правовых актов, в том числе региональных властей ) она обязана проследовать в эту деревню, не покидать указанное помещение и не контактировать с третьими лицами. Пока не будет готов ее анализ на COVID-19.

- Около Газели дожидался попутчиков еще один медик, также, как позже выяснилось, не убравший свой больничный пропуск с торпедо автомобиля, - это была медсестра, жительница Тульской области, работающая в Москве с короновирусными больными и ехавшая с суточного, абсолютно бессонного дежурства, обратно в Тулу. Домой. Отоспаться. Чтобы через вскоре ехать обратно в Москву - спасать больных, провожать в полиэтиленовых пакетах тех, кого спасти не удалось, не спать, не спать, не спать..

Прибыли на "точку" мы около 10:30 утра. Но ворота были закрыты, между охранником и нашим сопровождающим возникла какая-то заминка из-за документов, и нас с Натальей выпустили на перекур. Мысль "какого, собственно, черта мы должны карантинится в этом пионерлагере, а не дома, как все нормальные люди?" пришла в наши головы одновременно. Следовать дальше мы отказались. Вторая машина подъехала, встала вслед за нашей, и их охранник, еще не поняв, что происходит, выпустил подышать воздухом еще троих медиков. Ребята быстро сориентировались и присоединились к нам. Нас стало пятеро: я, Наталья, Ирина (медсестра), Раиса (милая женщина 68 лет, "технический персонал больницы", то есть формально не медик, ибо должность санитарки для экономии бюджета давно упразднили), и Никита, молодой медбрат, которого дома ждала жена с грудным ребенком.

Сначала были уговоры. Потом - настоятельные просьбы. Потом приехал ОМОН. Потом ОМОН уехал. Так мы стояли у ворот до где-то шести часов вечера. Раиса с Ириной не выдержали и все-таки пошли в лагерь спать. ОМОН приехал опять. Приехал с дачи начальник этого ОМОНА. ОМОН уехал, остался начальник с воспоминанием о несостоявшихся шашлыках. Санитарный врач на больничной машине. Стемнело. Мы втроем продолжали удерживаться на нейтральной территории 12-15 силовиками разных подразделений и званий до 11 часов вечера.

КОРОНАВИРУС - ЕСТЬ КОНТАКТ

В итоге уже ближе в полуночи медики сдались и пошли внутрь.

- Там два двухэтажных корпуса. В нашем корпусе на втором этаже находились люди, прибывшие из-за границы (в основном трудовые мигранты). На первом - медики. Всего там было нас коллег человек 25. И все попали сюда так же. Причем некоторых снимали прямо с маршрутки. На границе в нее заходил полицейский и спрашивал: "Медики есть?". Кто не сознавался, вычисляли по электронным пропускам, там же есть графа "место работы".

- Какие условия проживания в этом обсерваторе?

- Обмен вирусной и бактериальной флорой организован практически мастерски. Комнаты на 4-х. Туалеты и душевые общие, мыло одно на всех. Еду приносят в пластиковых упаковках, выкладывают на большой стол в коридоре, каждый берет себе порцию, уносит в комнату. Трогать руками соседние упаковки, чихать и кашлять рядом с общим столом не возбраняется. Когда я спросила про санитайзер, дежурный охранник поинтересовался у меня значением этого слова... Наталья, знающая цену всему этому, бодрилась и пыталась шутить:

" Меня там "ковид" не взял, так эти сейчас добьют! Никита был бледен и молчалив. Ирина была грустна. Раиса поражала своей интеллигентностью и спокойствием. Анализы пришли следующим вечером. Я, Наталья и Никита получили отрицательный тест и уехали на частной машине (машин для обратной доставки уже не хватало, и народ выбирался из этой глуши, как мог, сам, либо застревал надолго). Произошло то, что должно было произойти: уже будучи дома я получила по телефону известие, что у одной из женщин в моей комнате тест оказался положительным и ее увезли на перепроверку. Официально мне пока никто ничего не сообщал. Женщина к телефону пока не подходит. Если проверка покажет снова положительный результат, я буду жестко контактной по "ковиду". И еще двое из комнаты - тоже. Учитывая общие души и туалеты, всех остальных в корпусе можно только условно считать не контактными.

В больничной палате.

ОФИЦИАЛЬНО

Изолировать медиков постановил областной санврач

"КП" выяснила, что такая особая пропускная система в Тульской области действует уже неделю. И Оксана Соколова далеко не первый медработник, попавший на принудительную обсервацию. Несколько вопросов нам удалось задать пресс-службе Правительства Тульской области. И получить ответы.

- Какие именно категории граждан, въезжающих в Тульскую область, попадают на обсервацию? Когда введены эти нормы? Кто (какой документ) определяет список ковид-подозрительных граждан, отправляемых на самоизоляцию?

- Особый порядок передвижения по территории Тульской области установлен с 9.00 30 апреля 2020 указом губернатора и постановлением правительства Тульской области. Въезд на территорию Тульской области и выезд осуществляются на основании цифровых пропусков. При этом в отношении граждан, въезжающих на территорию региона, могут проводиться медицинские осмотры и (или) выборочные лабораторные исследования на COVID-19. Помещение медицинских работников в обсервацию осуществляется на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Тульской области об изоляции в условиях обсерватора до получения результата лабораторных исследований на COVID-19 – в связи с высокой вероятностью контакта с зараженными данной категории жителей. У троих медработников, находившихся в обсерваторе, коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена, приняты меры по их изоляции и дальнейшему медицинскому наблюдению.

- При получении цифрового пропуска на сайте Госуслуг проводится ли информирование граждан о том, какие категории могут попасть на обсервацию, а какие нет?

- На федеральном портале Госуслуг такое информирование не проводится, поскольку направление на обсервацию связано не с получением цифрового пропуска, а с порядком, установленным постановлением Главного государственного санитарного врача по Тульской области.

- Какие санитарно-эпидемиологические меры применяются в местах, отведенных под обсервацию?

- В обсерваторе предпринимаются все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия: соблюдены требования по разобщению лиц, находящихся в обсерваторе; увеличена кратность дезинфекции помещений; питание доставляется в одноразовой посуде; персонал обсерватора обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777583" frameborder="0"></iframe> Врач-онколог Оксана Соколова расказала, как ее поместили в обсерватор.

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