2020-05-07T18:02:01+03:00
Недвижимость

Карантин не остановил работу Росреестра

Ведомство в электронном виде регистрирует права собственности на имущество и оказывает другие виды услуг
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Зарегистрировать права собственности на недвижимость или поставить ее на кадастровый учет можно не выходя из дома на официальном сайте Росреестра. Как отмечают эксперты, в условиях коронавируса это не только помогает сэкономить время при получении услуг, но и обезопасить себя, исключив посещение мест скопления людей.

«Во-первых, электронные сервисы Росреестра облегчают жизнь россиянам. Это экономия времени, бумаги, сокращение расходов на бюрократические и канцелярские процедуры. Все это обеспечивает понятную и прозрачную связь государственных органов с гражданами и бизнесом, что важно не только в условиях пандемии. Госуслуги у многих ассоциируются с волокитой и бюрократией, а онлайн-сервисы успешно разрушают этот стереотип», - считает председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Во-вторых, по словам эксперта, уже очевидно, что будущее за цифровыми технологиями. «Развитие дистанционных сервисов – это фундамент для строительства цифровой экономики. И чем больше участников включается в этот процесс, тем быстрее он идет», - отметил Александр Малькевич, добавив, что организации, занимающиеся развитием интернет-сервисов в сфере госуслуг, достойны поддержки.

В пользу электронных сервисов Росреестра высказываются и участники профессионального сообщества. Так, по мнению независимого риэлтора Оксаны Комаровой, сложившаяся ситуация стимулирует всю сферу онлайн-услуг и электронные сервисы Росреестра, в частности.

«Все эти сервисы работали и до введенных ограничительных мер, но приоритет все равно был за бумагой. Теперь же можно рассчитывать, что, обратившись к этим сервисам в силу необходимости, люди к ним привыкнут», - считает Оксана Комарова.

По её словам, в данной ситуации, когда физически обратиться никуда нельзя, это удобно и обычным людям, и представителям банковской и других сфер, которые таким образом могут, например, дистанционно подтвердить факт собственности для проведения тех или иных операций с недвижимостью.

По данным Росреестра, во время действия ограничительных мер в день в среднем поступает 63 693 заявления на учетно-регистрационные действия, при этом более 50% из них - в электронном виде. По сравнению с 2019 годом количество заявлений в электронном виде уже увеличилось на 50%.

Растет в том числе и количество онлайн-заявлений на регистрацию ипотеки, что способствует выполнению национального проекта «Жилье и городская среда». В соответствии с целями нацпроекта, к 2022 году в онлайн формат должно быть переведено не менее 20% ипотечных сделок.

Для того чтобы воспользоваться онлайн-сервисами Росреестра, человеку необходимо оформить Усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Сделать это можно в Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты, предварительно заполнив заявку на его сайте и записавшись на прием в любое удобное время – Центр продолжает работать в обычном режиме.

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