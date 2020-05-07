Аналитики из университета Сингапура назвали новую дату окончания пандемии коронавируса в России

Недавно эксперты Лаборатории инновационного управления данными Сингапурского университета технологии и дизайна провели компьютерное моделирование жизненного цикла пандемии коронавируса для 131 страны мира. Согласно этому прогнозу в России предприятия и школы могли быть открыты уже 24 мая.

Сингапурские товарищи сразу же попали со своими прогнозами в топы мировых новостных лент. А как же иначе? Ведь по их расчетам выходило, что подавляющее количество стран уже миновали пик заболеваемости Covid-19.

Например Россия, согласно сингапурской модели прошла пик 24 апреля, когда было выявлено около 6 тысяч инфицированных. А последний случай заболевания у нас должны были зафиксировать 18 августа. Но сингапурцы уверяли: открывать школы и предприятия можно было раньше - 24 мая, потому что к этому времени переболеют 97% от прогнозируемого количества и инфекция уже не представляла бы общественной опасности.

Однако то ли искусственный интеллект оказался не так умен, как ожидалось, то ли не все данные были учтены, но уже в начале мая ежедневный прирост заболевших в России составил более 10 тысяч человек. Да и в других странах события стали развиваться совсем по другому сценарию - например в США, где число заболевших уже перевалило за 1 миллион 200 тысяч человек. Математики принялись пересчитывать прогнозы отодвигая сроки окончания эпидемии, теперь в качестве даты избавления России от коронавируса фигурирует 24 августа. А в мире Covid-19 будет побежден 20 декабря. Если искусственный интеллект снова ничего не напутал.

В какой стране эпидемия коронавируса завершиться раньше*

Страна / окончание пандемии

Испания 11 августа

Германия 16 августа

Франция 17 августа

Россия 24 августа

Турция 1 сентября

Италия 15 сентября

Канада 16 сентября

Великобритания 16 сентября

США 10 октября

Швеция 2 октября

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767519" frameborder="0"></iframe> Математические модели распространения коронавируса.

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