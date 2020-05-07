Аналитики из университета Сингапура назвали новую дату окончания пандемии коронавируса в России
Недавно эксперты Лаборатории инновационного управления данными Сингапурского университета технологии и дизайна провели компьютерное моделирование жизненного цикла пандемии коронавируса для 131 страны мира. Согласно этому прогнозу в России предприятия и школы могли быть открыты уже 24 мая.
Сингапурские товарищи сразу же попали со своими прогнозами в топы мировых новостных лент. А как же иначе? Ведь по их расчетам выходило, что подавляющее количество стран уже миновали пик заболеваемости Covid-19.
Например Россия, согласно сингапурской модели прошла пик 24 апреля, когда было выявлено около 6 тысяч инфицированных. А последний случай заболевания у нас должны были зафиксировать 18 августа. Но сингапурцы уверяли: открывать школы и предприятия можно было раньше - 24 мая, потому что к этому времени переболеют 97% от прогнозируемого количества и инфекция уже не представляла бы общественной опасности.
Однако то ли искусственный интеллект оказался не так умен, как ожидалось, то ли не все данные были учтены, но уже в начале мая ежедневный прирост заболевших в России составил более 10 тысяч человек. Да и в других странах события стали развиваться совсем по другому сценарию - например в США, где число заболевших уже перевалило за 1 миллион 200 тысяч человек. Математики принялись пересчитывать прогнозы отодвигая сроки окончания эпидемии, теперь в качестве даты избавления России от коронавируса фигурирует 24 августа. А в мире Covid-19 будет побежден 20 декабря. Если искусственный интеллект снова ничего не напутал.
В какой стране эпидемия коронавируса завершиться раньше*
Страна / окончание пандемии
Испания 11 августа
Германия 16 августа
Франция 17 августа
Россия 24 августа
Турция 1 сентября
Италия 15 сентября
Канада 16 сентября
Великобритания 16 сентября
США 10 октября
Швеция 2 октября
Математические модели распространения коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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