2020-05-07T19:24:13+03:00
Здоровье

Ученые рассказали, могут ли мухи, комары и клещи переносить COVID-19

Становится теплее, и все больше живности на улицах. Чего стоит особенно опасаться?
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский пояснил "КП", что комары, укусив человека, всасывают его кровь, после чего кровь попадает комару в желудок и там переваривается. Таким образом перевариваются внутри комара и большинство вирусов, в том числе и те, что относятся к коронавирусам. Когда комар кусает человека повторно, он никакую кровь в человека не впрыскивает, поэтому, скорее всего, комар не является переносчиком коронавируса SARS-CoV-2. Известно и то, что очень мало вирусов получили возможность выживать в желудке комара. Это возбудители лихорадок Западного Нила, Зика, Чикунгунья, Денге. В России встречается только лихорадка Западного Нила.

Прочие кровососущие насекомые и паукообразные так же могут переносить ряд вирусных заболеваний. Причем укусов мошек и слепней в средней полосе можно почти не опасаться, но клещи, как известно, являются переносчиками такого опасного вирусного заболевания, как клещевой энцефалит. Однако большинство вирусов, попадая вместе с кровью в пищеварительную систему членистоногих, разрушаются, и дальше никуда не передаются. Хотя, безусловно, отдельного исследования по SARS-CoV-2 пока еще не проводили. Поэтому здесь мы можем только предполагать.

А вот мухи могут механически, на своих лапках, переносить огромное количество заболеваний и никакой специфичности тут нет. Так что, чисто гипотетически, мухи вполне могут переносить коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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