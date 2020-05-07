За две недели на самоизоляции 19-летний парень прошел 900 км

Кто-то стонет, что уже насиделся дома, а они – дома находились. Самоизоляция стала временем домашних спортивных рекордов для всей планеты. Француз Элиша Ночомовиц пробежал марафонскую дистанцию на балконе своей квартиры в Бальме в пригороде Лиона. Парень преодолел 42,2 километра, не покидая своего балкона длиной семь метров. Врач-терапевт и известный в Китае марафонец-любитель Пан Шанку из Ханчжоу бегал дома вокруг двух массажных столов и так намотал 50 км по комнате.

У нас в стране подведены итоги всероссийского онлайн конкурса «#Ходимдома» общероссийской программы повышения физической активности «Человек идущий». 19-летний Никита Морозов из Свердловской области занял первое место в конкурсе «#Ходимдома» с грандиозным результатом. Он нашагал в общей сложности 1124043 шага, а это около 900 км за две недели. Не трудно догадаться, что Никита Морозов профессиональный спортсмен, тренируется регулярно, 7 лет занимался лыжными гонками.

- Я хожу, бегаю, занимаюсь спортом для того, чтобы поддерживать себя в форме, - говорит Никита Морозов. – Это заряжает меня бодростью. Можно сказать, что спорт это неотъемлемая часть моей жизни. Каждый день я проходил около 70 000 шагов. Почему не больше? Наверное, больше уже некуда, так как это занимало у меня практически весь день. В замкнутом пространстве действительно нелегко заниматься спортом, но я старался как-то разнообразить свои движения, крутил велосипед, бегал на беговой дорожке, ходил по дому и вокруг дома.

Молодой спортсмен считает, что на любых соревнованиях всегда непросто, и если тебе легко, значит, ты проигрываешь.

- Поэтому я всегда себе говорю: «если уж начал, то иди до конца». А на этих соревнованиях нужно было действительно шагать и шагать, - считает победитель. - В зависимости от подготовки человека можно говорить о том, что лучше ему подойдет: ходьба или бег. Лично я не могу что-то выделить. Я люблю бегать и ходить. Вообще мой любимый вид тренировок летом это кросс-поход (бег, чередующийся с ходьбой). Что лучше ходить или лежать на диване? Я мог бы в шутку сказать, что на диване лежать лучше. На самом деле все в точности наоборот, ведь движение это жизнь.

В течение двух недель около двух тысяч участников соревнования проходили десятки тысяч шагов в домашних условиях. Всего было сделано более 90 миллионов шагов. Возрастной состав участников самый широкий – от 11 до 65 лет.

- Достоверно доказано, что самым эффективным методом оздоровления нации является ходьба. Не бег, не прыжки, а именно ходьба. Американцы провели гигантское рандомизированное исследование, где доказали, что человек, который два часа в неделю гуляет, ходит, живет на шесть-семь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, - говорит президент Лиги здоровья нации, легендарный врач – кардиохирург, академик Лео Бокерия.