Герои Котельниково - из века в век

Удивительное место силы есть в междуречье Волги и Дона. На юго-западе Волгоградской области, на берегу реки Аксай, раскинулось Котельниково. Мал городок, да дорог. Ярких персонажей и героических событий на эти земли выпало столько, иные исторические центры позавидуют. И когда говорят, что Котельниково - земля героев, никакого преувеличения тут нет.

ДВА АТАМАНА

В России немного провинциальных мест, где бы с паузой в век родились два знаменитых на весь мир бунтаря. В XVII веке под Котельниково появился на свет Степан Разин. Он не только бросил персидскую княжну в набежавшую волну - он сотрясал основы государства. Его судьба волновала великих русских поэтов и писателей - от Пушкина до Шукшина, больших художников и режиссеров. В 1908 году о Разине сняли художественный фильм, и жалко, что не на натуре - виды берегов Аксая и Дона мало с чем сравнишь. В XVIII веке здесь же был рожден Емельян Пугачев. Человек, мятежные походы которого тревожили Екатерину Великую. А плененного, его сопровождал в Москву будущий фельдмаршал Суворов. Две эти исторические фигуры выросли здесь. Они возвращались сюда из походов - надышаться полынным воздухом. Залечить раны заговоренными травами. Напиться ключевой воды. Кем они были? Героями своего времени.

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ

В начале прошлого века именно под Котельниково во многом решалось, как завершится Гражданская война. И здесь сошлись в жестком противостоянии герои и антигерои новой российской истории.

Тут, в богатых пшеницей и рыбой местах, вспыхнуло белоказачье восстание летом 1918-го. И в пику ему родилась Котельниковская социалистическая дивизия. Здесь был остановлен, казалось, неумолимый марш полков генерала Мамонтова, что рвались через Тихий Дон к Красному Царицыну, потеря которого могла погубить молодое Советское государство.

Под Котельниково решалась судьба Сталинградской битвы - и всей войны. Фото: Острогожский музей.

ПОЩЕЧИНА ГИТЛЕРУ

Не прошло и 30 лет, и Котельниково вновь - на большом перекрестке важнейших исторических событий. И новые герои вершили новые исторические дела.

Под ледяными ветрами ноября и декабря 1942 года именно здесь сошлись силы добра и зла. Не будь героизма наших солдат под Котельниково, иначе могла завершиться и Сталинградская битва. Да и вся Вторая мировая война.

Осенью 1942-го гитлеровцы захватили станцию Котельниково. Когда началась операция «Уран» по окружению и разгрому крупнейшей группировки из 6-й армии Паулюса, а также итальянской, румынских и венгерской армий, на южное направление, под Котельниково, бросили наш 4-й кавалерийский корпус. Туда, откуда фашисты ждали подмоги. Усиленные танковой бригадой, наши конники 21 ноября захватили станцию Абганерово и около 100 орудий. А через 6 дней атаковали станцию Котельниково. Трагическое совпадение: в тот же день туда начали прибывать и эшелоны с танками 6-й дивизии вермахта из Франции. Наши кавалеристы и приданная им бронетехника могли отступить. Но они дерзко форсировали реку Аксай. И почти авантюрно атаковали с тыла станцию, что ощетинилась сотнями танковых и орудийных стволов.

Бой был неравным, потери большими. Настал момент, когда 4-й корпус бился с превосходящим и числом, и техникой противником в полном окружении. Именно это сражение «кавалерии против танков» задержало спасительный для гитлеровцев прорыв группировки Майнштейна к Сталинграду.

Лишь 12 декабря немцы смогли начать операцию «Зимняя гроза». Они двинули от Котельниково в сторону изнемогающей в окружении группировки Паулюса 57-й элитный корпус 4-й танковой армии Гота. Кто противостоял элите вермахта? Простые русские герои - стрелковые и артиллерийские части 51-й армии генерала Труфанова и 4-й механизированный корпус генерала Вольского.

Именно в этих продуваемых всеми ветрами степях развернулось эпическое противостояние, что описал в великом романе «Горячий снег» Юрий Бондарев. Он тогда, в 42-м, был в числе тех, кто захлебывался кровью, останавливая неумолимый ход лучшей атакующей брони Третьего рейха.

«Обычные» герои у «обычного» городка Котельниково не дали смертоносной группировке Майнштейна пробить спасительный коридор для любимца фюрера, фельдмаршала Паулюса. Благодаря мужеству и стойкости наших героев некогда могучая 6-я армия вермахта капитулировала - вместе с армиями гитлеровских союзников. Несмотря на истерические приказы Гитлера. Потрясенный фюрер объявил в Третьем рейхе трехдневный траур. А подвиг артиллеристов, танкистов, кавалеристов под Котельниково позволил одержать победу в Сталинграде. И переломить ход войны.

РАССВЕТ ХХ ВЕКА

Минули десятилетия. 16 лет назад под Котельниково обнаружили клад. Не легендарное золото Разина или Пугачева. И не ценности гитлеровских генералов. В 2004-м в этих местах, что помнят большие походы и сражения, нашли месторождение калийных солей. А четыре года спустя заложили Гремячинский горно-обогатительный комбинат. В степные края пришли высокие технологии, большие идеи и деньги. И в тех, кто добывает из земных глубин ценный для нового мира минерал, есть частичка духа героических людей, стоявших тут за волю, свободу и правду. А поскольку Котельниково лежит на пути «из варяг в греки», то стремящиеся с востока и севера страны на юг могут задержаться здесь хотя бы на день. Остановиться и подумать о том, почему здесь, на земле героев, вершилась и вершится история…

Сейчас местные жители разрабатывают краеведческую программу «Котельниково - земля героев». Образ этого бренда уже создан.

ФАКТ

В районе Котельниково нашим частям противостояла группировка из 13 дивизий, в том числе 4 танковые и моторизованные. В их составе были новейшие «неуязвимые» танки «Тигр», которые именно тут впервые пошли в бой против советских войск.

ЦИФРА

130 населенных пунктов было освобождено по итогам Котельнической операции, 16 тысяч солдат и офицеров противника были взяты в плен, расстояние до окруженной группировки Паулюса составило 200 километров.

ДОКУМЕНТЫ

По итогам боев в районе Котельниково 6 человек были представлены к званию Героя Советского Союза: Константин Абрамов, Ази Асланов, Алексей Алелеюхин, Армен Айриев, Георгий Кузьмин, Михаил Диасамидзе.