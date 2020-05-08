По калорийности и питательности паек нашего солдата не уступал немецкому

С началом гитлеровской оккупации СССР уже к сентябрю 1941 года потерял огромное количество коров, свиней, коз и овец, а также около 200 предприятий мясной промышленности - треть от общего числа.

- Многие производства удалось эвакуировать на Урал, в Поволжье, в Западную и Восточную Сибирь, в Казахстан, - рассказала «КП» директор по коммуникациям Группы «Черкизово» Анастасия Михайлова. - А к маю 1942 года на фронтах были развернуты передвижные полевые мясокомбинаты. Особое внимание уделялось качеству продуктов и профилактическим мероприятиям для борьбы с эпидемиями, которые проводила Ветеринарная служба армии.

Исследователи Великой Отечественной войны отмечают: по калорийности и питательности рацион советского солдата не уступал пайку солдата вермахта.

Еще в 1930-е годы в СССР развернулось мощное колбасное производство. Новейшие предприятия были построены в Москве, Ленинграде, Семипалатинске, Энгельсе, Днепропетровске, Свердловске и других городах. Легендарные «сервелат» и «докторская» начали массово производиться уже тогда. Причем ГОСТы в военные годы практически не изменились. А наиболее массовым и доступным продуктом стала колбаса «ливерная». В 40-е годы мясоперерабатывающая промышленность сфокусировалась на производстве консервов, копченостей, концентратов, солонины, копченых и полукопченых колбас - они долго хранились, их удобнее было транспортировать.

Колбасные технологии с успехом использовались и при нехватке мяса. Когда в январе 1942 года со дна Ладоги подняли затопленную баржу с горохом, в блокадном Ленинграде в кратчайшие сроки был организован выпуск гороховой колбасы (с добавлением лука, круп и муки).

- Большую роль в снабжении жителей осажденного города сыграло Ленинградское производственное объединение мясной промышленности имени С. М. Кирова, сейчас это мясокомбинат «Самсон», который входит в группу компаний «Черкизово», - говорит Анастасия Михайлова. - Оборудование завода было эвакуировано вглубь страны, а оставшиеся мощности расположились в северной части города. На предприятии организовали выпуск пищевых концентратов, продуктов питания из пищевых заменителей, медицинских препаратов.

Во время бомбежек и обстрелов на территорию Ленинградского мясокомбината попало около шести тысяч снарядов и бомб. В память о сотрудниках, погибших на фронтах войны, на территории комбината установлен памятник.

Сергей МИХАЙЛОВ, генеральный директор Группы «Черкизово»:

- Юбилей Великой Победы - знаковое событие для страны. От себя лично и от Группы «Черкизово» поздравляю ветеранов и всех жителей России с праздником! Желаю вам крепкого здоровья, сил, оптимизма, светлого неба над головой! Пусть в вашей жизни будет много тепла и заботы. Конечно, мы тоже не могли остаться в стороне. Группа «Черкизово» направила ветеранам в нескольких регионах России подарочные наборы, а также оказала финансовую помощь по восстановлению памятников воинам Великой Отечественной войны.

Правда о тушенке

Самыми популярными у солдат продуктами, которые в СССР поставляли по ленд-лизу американцы, были сосиски и тушенка.

- Тушенку в США стали производить в 1941-м впервые, только для ленд-лиза и только по советским технологиям, под контролем наших специалистов, - поясняет Анастасия Михайлова. - Дело в том, что производство консервированной тушеной свинины изобрели в России в конце XIX века. В Первую мировую был даже вариант баночки с подогревом - дно поворачивалось, вода из резервуара смешивалась с известью, выделялось тепло. Что особенно важно - без дыма!