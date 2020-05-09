Защитим Победу от гнилозубых фальсификаторов

Самый популярный «тезис» - СССР и Германия несут равную ответственность за развязывание войны. А для пущего доказательства этой брехни запускаются ссылки на «пакт Молотова-Риббентропа» (Договор о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 года).

Но в июне 1941 года Германия вероломно (без объявления войны) напала на Советский Союз, вынудив его обороняться. Какая же здесь «равная ответственность»?

Причина таких фальсификаций понятна: большинство европейских стран были или союзниками Гитлера, или не оказали фашистской агрессии достойного сопротивления. Этот неопровержимый факт для «упавшей под фюрера» Европы крайне неприятен, потому его старательно замалчивают. Куда выгоднее фальсификаторам сбить прицел правде, - «хайпануть», поставив на одну доску Гитлера со Сталиным. А очень неприятная для них правда состоит в том, что в нападении Германии на СССР участвовали Италия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия и Финляндия. Союзником Германия была Болгария. Даже маленькая Австрия дала Гитлеру более 10 дивизий! А еще были сформированы и направлены на советско-германский фронт добровольческие формирования из Испании, Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии. А еще вспомним подразделения СС и вермахта, сформированные в Латвии, Литве, Эстонии, Албании и на Украине.

Западные «наперсточники истории» из кожи вон лезут, дабы умалить решающую роль Красной Армии в победе над фашизмом. Самый популярный аргумент: без помощи западных союзников СССР был бы разгромлен. Но тут еще, как говорится, бабушка надвое сказала. Хотя Москва никогда не отрицала значение такой помощи. Но все же факт остается фактом: три из четырех немецких дивизий в ходе Второй мировой войны были уничтожены Красной Армией. Борьбу с фальсификаторами Победы России приходится вести на два фронта – не только на внешнем, но и на внутреннем. В нашей стране образовалась целая колонна политиков, писателей, историков, журналистов, которые упорно вымазывают священный и чистый лик Победы грязью ядовитой фальши. Это вам и циничное утверждение, что Победа была достигнута не благодаря руководящей роли Сталина, а вопреки ему. Что наши маршалы были бездарными и бесцельно гнали бойцов на погибель. Что Зоя Космодемьянская была не партизанской, а террористкой (поджигая хаты с фашистами). Что Александр Матросов грудью на немецкий пулемет не пал, а просто «неудачно споткнулся перед фашистским зотом». Что Николай Гастелло не направлял свой горящий самолет на немецкую колонну с горючим, а просто «свалился на нее по глупости». Что генерал Власов был не предателем, воевавшим с Красной Армией, а «великим борцом с большевиками за демократию». И такого идеологического дерьма, которое некоторые наши же соотечественники пытаются навесить на уши доверчивым согражданам, становится все больше. Зарубежные и российские фальсификаторы Великой Отечественной войны, подобно жукам-короедам, пытаются подточить могучее и вечное древо нашей Победы. Да зубки у них слабые и гнилые.

Наши деды и отцы добыли Победу 75 лет назад. Первейшая миссия нынешних и всех будущих поколений россиян, - защитить и Победу, и Победителей от скверны идеологических диверсий. В противном случае история Отечества нам этого не простит.