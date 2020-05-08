Не дожил до дня рождения 9 мая: 100-летний ученый-ветеран умер от коронавируса

Скончался известный советский ученый-экономист 100-летний Иванченко Василий Матвеевич. Он умер у себя дома, в квартире на Ленинском проспекте в Москве. В последние недели здоровье Василия Матвеевича сильно подкосила коронавирусная инфекция.

Пенсионер дважды сдавал тесты на Covid-19, в апреле и мае - оба результата оказались положительными. С конца апреля мужчина уже не мог вставать и самостоятельно передвигаться, семья даже наняла специальную сиделку, которая заботилась о тяжело больном ученом. Семья Василия Иванченко бросила все силы на то, чтобы помочь мужчине выздороветь, однако коронавирусная инфекция в столь преклонном возрасте оказалась сильнее.

«Днем 7 мая сиделка обнаружила, что Василий Иванченко перестал дышать и подавать какие-либо признаки жизни. Женщина сразу же позвонила в экстренные службы. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть ученого. У скончавшегося была подтвержденная коронавирусная инфекция Covid-19.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Иванченко Василий Матвеевич - ученый-экономист, ветеран Великой Отечественной. На третий день войны добровольно отказался от брони от призыва на фронт и добровольцем ушел воевать, попал во 2-ую дивизию Народного ополчения Ленинградского фронта. Был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда» и другими государственными наградами.

После войны продолжил учебу и академическую деятельность, занимал различные должности в университетах. До самого конца жизни работал, консультировал студентов-экономистов и продолжал научную деятельность. За время работы в области экономики написал несколько книг.