К 75-летию Великой Победы: «В 5 часов утра отцу доложили, что «неизвестная авиация бомбила артсклады»

С каждым годом в Москве становится все меньше семей с настоящими свидетелями Великой Отечественной войны. На юго-востоке столицы, в районе Марьино, живет Лев Николаевич Лопуховский – в конце апреля ему исполнилось ровно 90 лет. Специалисты семейного центра «Печатники» поздравили юбиляра с праздником. В этом году Лев Николаевич не сможет отпраздновать День Победы как обычно – с друзьями и однокашниками по Воронежскому суворовскому военному училищу. Из-за карантина он и его родные отметят праздник 9 мая в своих квартирах за чашкой чая, листая альбомы с любимыми фотографиями.

Накануне Дня Победы специалист семейного центра «Печатники» Ирина Кутянова побеседовала с ветераном. Лев Николаевич рассказал свою историю, чтобы читатели смогли приобщиться к празднику Победы. Ведь сегодня особенно важно, чтобы сохранялась связь поколений, передавался героический дух преодоления трудностей.

«В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ ОТЦА 22 ИЮНЯ 1941»

Льва Николаевича война застала в Брестской области, когда ему было всего 12 лет.

«Мы жили в Западной Белоруссии, в городке Коссово, где дислоцировался артиллерийский полк, которым командовал мой отец - полковник Красной Армии Николай Ильич Лопуховский. 22 июня 1941 года около 5 часов утра отцу доложили, что «неизвестная авиация бомбила артсклады и что по их периметру кто-то разжег костры», – вспоминает Лев Николаевич.

Была объявлена боевая тревога. Семьи военнослужащих эвакуировали в лагерь полка, который находился в городе Барановичи. Для этого было выделено шесть машин.

«Недалеко от городка наши машины были обстреляны с немецких самолетов. На всю жизнь запомнил картину – убитые и раненые женщины и дети. Водитель нашей машины был убит. За руль села одна из женщин. Отстав от колонны, мы не попали в лагерь полка. Встретиться с отцом так и не удалось. Потом были ожесточенные бомбежки в Слуцке и Вязьме. Из Ржева мы были эвакуированы вместе с военным заводом в глубокий тыл. По редким письмам с фронта можно было угадать, где пришлось воевать отцу. В последнем письме от 1 октября он написал: «На все угрозы фашистов мы ответим ураганным огнем. Артиллеристов в плен им не захватить! Тому, что было в начале войны, пришел конец», – рассказывает Лев Николаевич.

Затем наступила пауза, а в апреле 1942 года пришло извещение: «Полковник Н.И. Лопуховский пропал без вести 30 ноября 1941 года».

«Вспоминать полуголодное существование в эвакуации не хочется. Мать работала на военном заводе, который занимался ремонтом вооружения, непрерывно поступающего из действующей армии (в том числе и трофейного). Работали там без выходных по 14 часов в сутки, а иногда и более − в зависимости от поступления матчасти и сроков, отпущенных на ремонт. В ноябре 1943 года я, как сын погибшего фронтовика, был принят в Воронежское суворовское училище. В 14 лет воспитанники 1-й роты приняли присягу. Нам вручили боевые винтовки. Охраняли некоторые объекты, участвовали в разборке завалов в разрушенном Воронеже. 9 мая 1945 года дежурный офицер в 4 часа утра скомандовал «Рота, подъем!» и сразу начал стрелять в окно из пистолета - радость была неописуемая. После завтрака все училище отправилось в город. Впереди шла наша рота», – вспоминает Лев Николаевич.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В 1948 году Лев Николаевич окончил суворовское училище с золотой медалью. 41 год своей жизни посвятил делу защиты Отечества. После окончания Ленинградского пехотного военного училища началась обычная служба: командир взвода, роты… После окончания в 1962 году Военной академии им. Фрунзе получил назначение в штаб Московского военного округа. В 1967 году Лев Николаевич стал командиром ракетного полка, которым командовал пять лет. В 1972 году по состоянию здоровья он был назначен преподавателем общей тактики родной Академии им. Фрунзе.

Полковник Красной Армии Николай Ильич Лопуховский с семьей. Довоенное фото.

Лев Николаевич продолжает: «Давно закончилась война, но никаких известий об отце и его боевых товарищах по полку не было. На все запросы приходил стандартный ответ: «пропал без вести». Примириться с этой жестокой формулировкой я не мог. В конечном счете, затратив 17 лет на поиск, я выяснил место и обстоятельства гибели отца и его боевых товарищей. Они погибли 13 октября 1941 года в бою у деревни Богдановка Вяземского района при прорыве из окружения. За исследовательскую работу был награжден почетным знаком «За активный поиск защитников Родины, павших в 1941-1945 гг.», гражданским орденом Серебряная Звезда «Общественное признание», кадетским крестом «За служение Отечеству». Но это уже отдельная история».

С 1989 года Лев Николаевич три года руководил группой «Поиск» Московского военного комиссариата. Участвовал в создании «Книги Памяти Москвы» как составитель и редактор 2-го и 3-го томов этой книги. С 1993 по 2002 год работал военным консультантом фонда «Народная Память».

«Все это время занимался исследованием событий, происходящих во время Великой Отечественной войны. В результате появились военно-исторические книги – «Вяземская катастрофа», «Первые дни войны» и другие. Это книги о войне, о потерях и о пропавших воинах», – рассказывает военный историк. В этих книгах он дает оценку огромным потерям в войне с учетом пропавших без вести военнослужащих, численность которых – несколько миллионов человек.

СЕМЬЯ И ПОМОЩЬ ОТ ГОРОДА

Статус ветерана труда Лев Николаевич получил за доблестный труд в восстановлении города Воронежа в 1944-1945 годах. После войны Лев Николаевич женился, родились сын и дочка. К сожалению, дочь погибла в автокатастрофе. Есть внучка и правнук, сейчас все они соблюдают режим самоизоляции.

Лев Николаевич Лопуховский, командир 539 ракетного полка 38 ракетной дивизии, полковник. Фото сделано в 1971 году.

Ежегодно Лев Николаевич ездит отдыхать в санаторий по путевкам от города. В органы соцзащиты обращается за помощью в уборке квартиры, поскольку ему самому сложно этим заниматься.

«Заметно хорошеют улицы, дворы, подъезды. Хорошо работает транспорт, хорошее информирование населения», - отмечает Лев Николаевич положительные изменения, которые наблюдает в Москве в последние годы.

Накануне Дня Победы Лев Николаевич желает молодежи:

«Помните, сохраняйте память о солдатах и офицерах Красной Армии, которые разгромили нацистскую Германию и водрузили знамя над Рейхстагом. Берите с них пример и будьте патриотами Отечества!».

ВАЖНО!

Сейчас из-за режима самоизоляции ветераны вынуждены оставаться дома. На портале «Я дома» можно подписать и отправить открытку ветеранам, чтобы поздравить их с 9 мая и подарить частичку душевного тепла.