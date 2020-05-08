Жители московской многоэтажки целый час с балконов пели военные песни

Обычную панельную многоэтажку на улице Авиамоторной, что на Юго-востоке Москвы, теперь называют поющим домом. Рано утром в пятницу, 8 мая, на балконы дома 34 вышли жильцы и запели. Ровно час хор соседей пел любимые военные песни. В репертуаре сплошная классика: «Катюша», «Смуглянка», «Темна ночь». К выступлению готовились целую неделю . В групповом чате дома соседи вместе учили слова песен. А балконы украсили флагами Победы. Что получилось, смотрите сами.

- Идея родилась спонтанно, - рассказал Лев Хлыновски, один из организаторов акции. - Мы с друзьями решили заказать в интернете цветы и конфеты, и пройтись по квартирам ветеранов в нашем районе, чтобы сделать им сюрприз. Тогда мы и подумали – а что, если не просто раздать подарки, но и сделать нечто большее. Чтобы надолго всем запомнилось. Собственно, так эта идея и родилась.

Жители московской многоэтажки целый час с балконов пели военные песниФото: Михаил ФРОЛОВ

Жильцы подумывают повторить песенный марафон в день Победы, 9 мая. Тем временем в Подмосковье ветераном и простых жителей с Днем Победы поздравляют певцы-волонтеры. Концерты они устраивают прямо под окнами многоэтажек. Местные жители выходят на балконы и подпевают знакомые всем слова военных песен.