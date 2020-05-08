Хранительский подвиг: Пушкинский музей расскажет, как пережил Великую Отечественную

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Пушкинский музей запустил онлайн-проект «Другая война» о том, как музей пережил военные годы. Подготовленный специально к 9 Мая сайт состоит из двух частей: «Факты» и «Взгляд». В первой части зрители смогут пройти виртуальный тур по постоянной экспозиции Главного здания, перемещаясь из сегодняшнего дня в прошлое. История сотрудников, которые сражались за сохранение здания музея и его фондов, рассказана с помощью архивных документов, личных дневников, писем и фотографий. Во второй части проекта участники программ направления «Пушкинский.Youth» делятся своими впечатлениями от свидетельств трагических событий XX столетия, представляют личное переживание музейной истории. Здесь размещены тексты, видео, аудиозаписи и другие материалы, подготовленные молодыми людьми от 15 до 20 лет.

Проект создан при поддержке генерального спонсора ГМИИ им. А.С. Пушкина – банка ВТБ.

НАД ЗАЛАМИ – ОТКРЫТОЕ НЕБО

В военные годы Пушкинский музей пережил немало испытаний, ведя свою войну за выживание и сохранение фондов. Прежде всего пришлось спасать здание и коллекции. В 1941–1942 годах в три очереди было отправлено в эвакуацию 109 тысяч экспонатов. Музей выдержал три бомбежки, но в середине октября 1941 года ударной волной от разорвавшейся в соседнем дворе фугасной бомбы была разрушена стеклянная крыша. Два месяца над залами музея зияло открытое небо. Временная крыша из досок и толя, установленная в середине декабря 1941-го, не выдерживала снега, талой воды и дождей. Летом сотрудники боролись с сыростью и плесенью. Во временных запасниках оставалось 267 тысяч памятников. Их спасали с одинаковым вниманием к подлинникам и гипсовым слепкам в тяжелейших условиях холода, голода, на пределе человеческих возможностей. Музей отчаянно боролся за сохранение своей сущности – обращения к людям: устраивались выставки, читались лекции, проводились научные заседания. Еще одну битву выиграл музей – борьбу за сохранение человеческого достоинства. Немногочисленный коллектив показал образец стойкости, мужества и настоящего музейного братства.

«„Другая война“ – исключительно важный, очень личный и глубокий по содержанию проект, - сообщила директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак. - Мы предлагаем зрителю два взгляда на музей в военные годы – со стороны фактов и со стороны чувств. От трагических событий прошлого к сегодняшнему дню нас ведут наши дети, воспитанники молодежных программ музея, которые мысленно прожили эту историю и прочувствовали ее, каждый по-своему. Их рассказ наполнен чрезвычайно точными деталями, наблюдениями и размышлениями и дает жизнь архивным документам и историческим фактам».

ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ

Проект «Другая война» предлагает два подхода к знакомству с историей музея военных лет. В разделе «Факты», созданном на основе материалов, хранящихся в отделе рукописей и отделе визуальной информации ГМИИ, зрители смогут изучить архивные документы и фотографии, больше узнать о сотрудниках, которые работали в музее во время войны, прочитать отрывки протоколов и приказов о важнейших решениях тех лет, рассмотреть сохранившиеся изображения Пушкинского в 1941–1944 годы. Увидеть это можно будет в пространстве виртуального музея, самостоятельно переходя от одного экспоната к другому.

Часть «Взгляд» – попытка понять, как мы сегодня способны воспринимать историю музея в годы войны. Это взгляд команды «Пушкинский.Youth» – молодых людей от 15 до 20 лет, для которых музей – нечто гораздо большее, чем место. Авторы изучали документы, фрагменты писем, научные статьи и архивные фотографии, чтобы попытаться понять, как пережил войну музей и как это повлияло на него, а также поделиться мыслями о то, как как этот опыт продолжает влиять на нас сейчас и чему может научить. Исторические свидетельства, на основе которых готовился раздел, были собраны за годы исследований куратором проекта, ведущим научным сотрудником отдела рукописей ГМИИ им.А.С.Пушкина Натальей Александровой.

Большинству из авторов проекта и их ровесников война известна даже не по семейным воспоминаниям, а по фотографиям и учебникам истории. Молодые люди могут прочесть документы не взглядом ученого, а очень лично. Потому что для них, как и для тех, кто работал в музее в 1941-1945 годах, музей – это что-то близкое и живое. Этим собственным переживанием музейной истории они и делятся, сфокусировавшись на деталях, которые теряются в большом объеме фактов и событий.

ЗАКОЛОЧЕНЫЙ «ДАВИД»

Итальянский дворик без крыши, ровный белый слой пушистого снега на мраморной Розовой лестнице, копия «Давида» Микеланджело, покрытая досками, фотографии сотрудников, которые работают в единственном теплом помещении, ставшим по совместительству и временным хранилищем мумий. Это сложно представить, услышав в рассказе, в это сложно поверить, увидев на фотографии, об этом нужно заставить себя подумать, чтобы попытаться осознать.

Важным этапом работы над этой частью проекта было знакомство ребят с материалами и попытка проанализировать собственные реакции. Участники хотели понять, что больше всего поразило, удивило и заставило задуматься лично их. После этого органично появились форматы: одним хотелось говорить и слушать истории, другим найти цифры и попытаться их осознать, третьим – визуализировать самые важные образы. В результате раздел «Взгляд» обращается к разным способам восприятия информации. Здесь представлены тексты, видео, подкаст, инфографика и другие материалы, созданные молодыми людьми. Дизайн страницы также основан на рисунках участников проекта.

В музее всегда с вниманием и уважением относились к военной истории. Последние 15 лет научное исследование этой темы проводилось особенно активно. Музей – это не только здание и коллекции, музей – это люди, и крайне важно было попытаться максимально сохранить его живым для будущих поколений. К 75-летию Победы музей выпустил книгу – «ГМИИ им. А.С.Пушкина в годы Великой Отечественной войны. „Мы были немного папанинцами на льдине…“ Воспоминания, дневники и письма сотрудников». Проект «Другая война» продолжает исследование этой темы и является не только рассказом о музейной вселенной, живущей по военным правилам, но и благодарностью старшему поколению сотрудников за их хранительский подвиг, звучащей голосами современных молодых людей.