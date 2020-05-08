2020-05-08T13:33:49+03:00
Политика

Путин поздравил с Днем Победы Трампа, Макрона и Меркель и обратился по телевидению к жителям Австрии

Президент Украины не дождался телеграммы из Кремля
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Путин направил поздравления партнерам по антигитлеровской коалиции - руководству и народам Великобритании, США и ФранцииПутин направил поздравления партнерам по антигитлеровской коалиции - руководству и народам Великобритании, США и ФранцииФото: REUTERS
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Накануне празднования Дня Победы Владимир Путин направил поздравительные послания с 75-ой годовщиной окончания Великой Отечественной войны лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а вот президенты Грузии и Украины поздравления не получили. Владимир Зеленский, решивший отпраздновать День Победы 8 мая, остался без телеграммы из Кремля. Путин поздравил народы Грузии и Украины.

- Священный долг нынешних поколений – навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов, - написал президент России.

Кроме этого Путин направил поздравления партнерам по антигитлеровской коалиции - руководству и народам Великобритании, США и Франции.

- Десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны, принесли новые угрозы – от терроризма и региональных конфликтов до масштабных природных бедствий, техногенных катастроф и эпидемий, - написал Путин Дональду Трампу. - Россия и США сегодня находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в «духе Эльбы», наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности.

Эммануэлю Макрону Путин напомнил о том, что «в сердцах россиян навсегда останется подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», сражавшихся на советско-германском фронте».

Президент России позвонил канцлеру Германии Ангеле Меркель, с которой «обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма, акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет».

По приглашению канцлера Австрии Себастьяна Курца обратился к жителям Австрии по австрии скому телеканалу ORF.

- Веснои 1945 года советские вои ска штурмом взяли Берлин, они шли к этои цели почти четыре года, через ад самои кровопролитнои в истории человечества вои ны, - сказал Путин. - Им не нужна была эта вои на, они не хотели ее, она была навязана Советскому Союзу. Нацисты напали вероломно, исподтишка, в один миг перечеркнули мирную, спокои ную жизнь нашеи страны и ее многонационального народа. Мы преклоняемся перед их отвагои , волеи и силои духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второи мировои вои ны, освободили Европу, добыли Победу, которую ждал весь мир.

Путин обратился к австрийскому народу по случаю Победы над фашизмом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимир Путин: Не дай бог нам попасть в то положение, в которое попали в 1941 году наши отцы и деды

Президент рассказал о своем отце, службе в разведке и народном патриотизме (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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