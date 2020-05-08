Измученный Андрей Губин откровенно рассказал о своем состоянии

В конце апреля певец Андрей Губин отметил свое 46-летие. По случаю дня рождения кумира 90-х его близкие друзья устроили ему праздник в Подмосковье и опубликовали в соцсетях фото артиста, который ведет затворнический образ жизни и крайне редко появляется на публике. Однако болезненный вид исполнителя хитов "Мальчик-бродяга", "Лиза", "Зима-холода", "Девушки, как звезды" встревожили поклонников.

Андрей Губин объяснил свой внешний вид и откровенно рассказал о своем состоянии. Дело в том, что последнее время его измучила бессонница.

"Да, я страшный как черт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 км. Когда будете делать столько же, вам придет мысль, что со мной все не так уж и плохо", - поведал певец.

Не оставил он без внимания и свежие фотографии, которые вызвали переполох. "На фото уставший, с пяти утра на ногах, бессонница. Чувствую себя лучше, чем выгляжу. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние", - цитирует артиста "СтарХит".

_gubin_andrey_official Спасибо Вам большое, что даете нам возможность увидеть нашего Андрея

Андрей также признался, что мечтает поскорее поехать на море - хочет загореть. Ведь это способствует здоровому цвету лица.

Но выбраться пока не удается. Губин полностью сосредоточен на работе. "Пока мы только записываем новые композиции. Даже если я буду горбатый и хромой, смогу сделать такой музыкальный номер, что стыдно не будет и дети от страха не заплачут", - с улыбкой пообещал Андрей.

Напомним, последние несколько лет Андрей Губин ведет уединенный образ жизни и совсем не появляется на публике. Певец не раз рассказывал, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, но не сдается. Сообщалось, что у артиста проблемы с нервной системой. Музыкант начал испытывать сильные боли в левой стороне лица и прекратил выступления.