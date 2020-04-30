Близкий друг честно рассказал о состоянии Андрея Губина

Андрей Губин, наделавший немало шума откровениями о своей болезни, 30 апреля отмечает 46-летие. Певец из-за плохого самочувствия давно не появляется на публике. Однако на днях его близкий друг и продюсер Тарас Ващишин разоткровенничался о состоянии музыканта.

В конце 90-х песни Андрея Губина "Мальчик-бродяга", "Лиза", "Зима-холода" звучали из каждого радиоприемника. В клубах и на дискотеках под эти композиции взрывали танцпол любители тусовок. Однако невероятная популярность артиста сошла на нет в середине нулевых. Позже появились первые слухи о болезни кумира миллионов. Сообщалось, что у Губина проблемы с нервной системой. Музыкант начал испытывать сильные боли в левой стороне лица и прекратил выступления.

Однако несколько месяцев назад продюсер и друг артиста Тараса Ващишин заявил, что его подопечный планирует триумфальное возвращение и записывает новые песни. В канун 46-летия Андрея его товарищ честно рассказал о том, что происходит с Губиным.

Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса Губин занимается спортом. "Не могу сказать, что ему тяжело сидеть дома. Творческим людям порой, наоборот, хорошо, когда появляется свободное время. Можно подумать, что-нибудь посочинять", - цитирует Тараса Тeleprogramma.pro.

По его словам, Андрей чувствует себя хорошо. На вопрос о том, что Ващишин подарит другу, продюсер сообщил: "Пока еще не решил, что для него выбрать. Может быть, просто спрошу у Андрея, что бы ему хотелось получить в подарок. Чтобы это было полезно и приятно. В последнее время среди близких друзей у нас принято дарить деньги, чтобы именинник потом сам себе выбрал, что купить".