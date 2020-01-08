2020-01-08T16:07:00+03:00
Звезды

"Никогда не вернусь": тяжелобольной Андрей Губин шокировал заявлением

Поклонники с нетерпением ждали возобновления карьеры любимого певца
Ольга ЛИБГАРДТ
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Андрей Губин (слева) с одним из почитателей своего таланта.Андрей Губин (слева) с одним из почитателей своего таланта.Фото: Instagram.com
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Не успели поклонницы Андрея Губина порадоваться новостям о возвращении звезды 90-х на сцену, как певец сделал важное заявление. Исполнитель хитов "Мальчик-бродяга" и "Девушки, как звезды" окончательно отказался выступать.

"Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену", - шокировал заявлением Андрей Губин.

Так 45-летний певец отреагировал на слова своего друга и аранжировщика Тараса Ващишина. В конце 2019 года тот заверил, что секс-символ 90-х скоро вернется на сцену с большим концертом: Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится".

Сам вокалист назвал слова Ващишина "чушью". "Не знаю, зачем Тарас это написал", - цитирует Губина "Экспресс газета".

Всем известно, что певец прервал карьеру на пике популярности в середине 2000-х годов из-за тяжелой болезни. Он ведет затворническую жизнь на 14 тысяч рублей в месяц, которые зарабатывает сочинительством мелодий.

Андрей не раз отмечал, что у него диагностировали левостороннюю прозопалгию лица - болезнь нервной системы, из-за которой он испытывает постоянные лицевые боли. Певец посетил множество клиник, но медики только разводят руками. "На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно", - делился в эфире программы "Сегодня вечером" Губин.

По мнению врачей, болезнь спровоцировали недосыпание и хронический стресс. Ранее продюсер Андрей Разин говорил, что "Губину мерещится, будто у него постоянно чешется и болит лицо". В свою очередь Тарас Вещащин подтвердил, что у певца прослеживаются нарушения психологического плана, возможно, с мозгом: "Это очень тяжело… Андрей эту тему очень не любит, он сразу замыкается".

Андрей Губин измеряет своим девушкам ноги линейкой.Рост Андрея Губина - 166 см. При этом звезда 90-х измерял девушкам ноги линейкой: у него был бзик на идеальной красоте. В итоге певец остался один…

ИСТОЧНИК KP.RU

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