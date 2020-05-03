2020-05-03T00:12:49+03:00
Звезды

"Время беспощадно": Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике

46-летний певец невероятно растрогал поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Андрей Губин впервые за долгое время появился на публикеАндрей Губин впервые за долгое время появился на публикеФото: Борис КУДРЯВОВ
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В конце апреля, а точнее 30-го числа, певцу Андрею Губину исполнилось 46 лет. По случаю дня рождения кумира 90-х самые близкие друзья устроили ему праздник в Подмосковье.

Андрей Губин впервые за долгое время появился на публике. На майские праздники он приехал в гости к композитору и певице Ульяне Каракоз вместе с близким другом и продюсером Тарасом Ващишиным.

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Спасибо Вам большое, что даете нам возможность увидеть нашего Андрея
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Это первый выход в свет Андрея за год. Последний раз поклонники видели кумира в эфире программы Андрея Малахова. И вот - новый повод для радости. Увидев фотографии любимца, фанаты стали оставлять в его адрес слова поддержки. Публика была очень растрогана. Правда, некоторые фолловеры отметили, что от прежнего Губина остались "только глаза".

"Ему только 46, а как он выглядит.... Печально, конечно", "Что же с ним стало", "Время беспощадно", "Андрюша, бедный ты наш", "Я бы его не узнала", "Боже мой", "Такой грустный и усталый взгляд у Андрея", - делятся подписчики.

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Наконец Андрюша до нас добрался! Все будет хорошо!
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Многие очень ждут возвращения Андрея на сцену. Ведь не так давно Ващишин обнадежил фанатов, заявив, что Губин в настоящее время работает над новым альбомом. "Точного времени выхода альбома мы пока еще не определили. Такая у нас политика: мы не разглашаем то, что у нас происходит. Пока это тайна… Когда создается много шума - это мешает работать", - отметил продюсер.

Отметим, Андрея Губина миллионы россияне помнят по хитам "Мальчик-бродяга", "Лиза", "Зима-холода", "Девушки, как звезды". Но внезапно невероятная популярность исполнителя сошла на нет в середине нулевых. Из-за болезни нервной системы музыкант начал испытывать постоянные сильные боли в левой стороне лица. Со сценой ему пришлось распрощаться. Губин не раз отмечал, что у него диагностировали левостороннюю прозопалгию лица. Певец посетил множество клиник, но медики только разводят руками. По мнению врачей, болезнь спровоцировали недосыпание и хронический стресс.

Андрей Губин измеряет своим девушкам ноги линейкой.Рост Андрея Губина - 166 см. При этом звезда 90-х измерял девушкам ноги линейкой: у него был бзик на идеальной красоте. В итоге певец остался один…

ИСТОЧНИК KP.RU

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