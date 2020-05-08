Почему возвращение Саакашвили в большую украинскую политику заставило Тбилиси отозвать посла из Киева

Глава грузинского министерства иностранных дел Давид Залкалиани осерчал. Он заявил о том, что его страна отзывает своего дипломата №1 на Украине Теймураза Шарашенидзе.

А что такого стряслось? Да просто президент Зеленский подписал указ о назначении бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили главою исполнительного комитета реформ в незалежной.

И вот так в закавказской столице выразили свою обиду: «Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла».

Неужели лучшие друзья в последние шесть лет, которые сошлись на почве почти равной нелюбви к Москве, местами переходящей в ненависть - Тбилиси и Киев — готовы повернуться друг к другу спиной из-за человека, съевшего свой галстук из-за страха перед русским медведем?

За комментарием «КП» обратилась к директору Киевского центра политических исследований и конфликтологии, Михаилу Погребинскому.

- Михаил Борисович, Грузия поссорится с Украиной из-за Саакашвили?

- Не думаю, что из-за этого символического жеста случится нечто серьезное. Грузия заинтересована в продажах вина, в том числе, на украинский рынок. Украина заинтересована в том, чтобы удерживать хотя бы видимость союза. Скорее всего, закроют на это дело глаза. Грузия такой же партнер Америки, как и Украина. Партнерство такое: обе «независимые страны» получат указания из американского посольства спустить данную ситуацию на тормозах.

- А то, что против Саакашвили возбуждено уголовное дело в Грузии — вообще никакого значения не имеет?

- Для большой политики это «дело» точно не имеет никакого значения. И ни на что не влияет — поскольку реальные вещи определяются в посольствах США в Тбилиси и в Киеве.

- Две недели назад вы комментировали для «КП» возможность назначения Саакашвили вице-спикером по реформам. Предположили, что его не утвердят, и оказались правы — а что значит его нынешний пост?

- Его нынешний пост ни на что не влияет. У него консультативные функции. Такие институты имеют весьма символическое значение. БОльшее значение имеют люди, что управляют этими институтами. Если президент Зеленский будет доверять Саакашвили, то он может дать ему реальные полномочия. И исполнительная команда под руководством Саакашвили получит действующие рычаги. Пока же ввиду чрезвычайно конфликтного характера данного персонажа, надолго этот роман с Зеленским, полагаю, не продержится.

- Вы предсказали, что Рада не утвердит Саакашвили вице-премьером - но как долго, по вашему, он вообще задержится на Украине?

- Сейчас сложно определить. Но это точно дополнительный дестабилизирующий элемент в структуре сегодняшней власти на Украине. Я бы не дал гарантий, что и тот, кто его назначил, президент Зеленский, давший нынешний пост своем бывшему грузинскому коллеге, хотя бы год удержится на своем посту.

И отмечу: пока это назначение для Украины не значительно — всех беспокоит только коронавирус.

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