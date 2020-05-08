Проворовавшимся банкирам перекроют пути бегства из страны

В Госдуме подготовлен законопроект, который перекроет пути отхода проворовавшимся банкирам и прочим жуликам, получившим доступ к деньгам граждан. Суть в том, что владельцам и руководящим сотрудникам банков, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, в отношении которых начались проверки со стороны Центробанка, могут запретить выезд из России. Законопроект, инициатором которого стала группа депутатов во главе с Ириной Яровой, планируется рассмотреть уже этой весной.

Решение о запрете на выезд будет принимать суд по заявлению Банка России о том, что такие-то собственники или руководящие сотрудники банка, страховой компании или НПФ могут быть причастны к совершению финансовых преступлений. Такое заявление Центробанк может направить в случае банкротства организации или принятия мер по его предупреждению, в случае назначении временной администрации, принятия решения об отзыве лицензии. Судебное решение, отмечается в законопроекте, подлежит немедленному исполнению, а ограничительная мера действует до 180 дней.

Это как раз тот случай, когда идею подсказала сама жизнь, точнее, беглые мошенники. Стандартная картина. Банк или, например, пенсионный фонд работает, наращивает капиталы, владелец регулярно переправляет денежки не на развитие банка и не в будущие пенсии, а на счета собственных фирмочек, созданных в офшорных зонах. И в какой-то момент, когда его деятельностью начинают интересоваться правоохранительные органы, ловкач спокойно уезжает за границу. Пока он не стал подозреваемым, закрыть ему выезд нельзя. И если у него нет задолженностей по алиментам или непогашенных дорожных штрафов, махинатор, наворовавший миллионы, может спокойно жить хоть на Кипре, хоть еще где, но безопаснее всего — в Лондоне: каждый знает — с Темзы выдачи нет.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате принять законопроект в первом чтении.

Интересно, что разговор о необходимости принять такую ограничительную меру возник еще осенью 2016 года во время разговора главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с президентом Владимиром Путиным. Через год Центробанк разработал такой законопроект. И только сейчас, еще через три года, о нем, наконец, вспомнили.

КТО УСПЕЛ СБЕЖАТЬ

Борис Минц — основатель и владелец НПФ «Будущее». Суд заочно арестовал его по делу о растрате 34 млрд руб., но к этому времени он уже благополучно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу. Кстати, если что у него еще и паспорт гражданина Мальты есть. «Комсомолка» писала о делах этого бизнесмена.

В Британию же сбежали и совладельцы рухнувшего Траст-банка Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов. Кстати, этот банк вырос из недр Менатеп-банка, основанного Михаилом Ходорковским.

Там же находится и бывший владелец Внешпромбанка Георгий Беджамов. По версии следствия, с мая 2009 года по декабрь 2015 года бывшие собственники и руководители Внешпромбанка оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов ряда вкладчиков без их ведома. Таким образом, банкиры похитили более 114 миллиардов рублей.

А КТО НЕ УСПЕЛ

На днях был задержан экс-председатель совета директоров банков "Балтика" и Инкредбанк Олег Власов. Ему инкриминируется вывод из России 500 млрд рублей.