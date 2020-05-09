Воздушный парад Победы в Москве 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Несмотря на то, что в этом году День Победы будет сильно отличаться от предыдущих лет, традиционный воздушный парад россияне все же увидят. Kp.ru будет вести онлайн-трансляцию мероприятия.

Ориентировочно авиашоу начнется после 10 часов. Время пока указывается условно, оно будет зависеть от того, сколько продлится речь Владимира Путина. Президент начнет выступать в 9:45.

Владимир Путин принимает участие в праздновании Дня Победы в Москве.Воздушный парад проходит в небе над Красной площадью

К окончанию выступления главы государства воздушные суда уже будут готовы. Они соберутся в парадный строй в районе Химок. Момент взлета, время нахождения в воздухе, маневры и посадка - все рассчитано с точностью до минуты.

Парад-2020 станет самым масштабным по числу задействованной техники. В нем примут участие 75 воздушных судов. Среди них транспортный вертолет Ми-26, который, к слову, является самым грузоподъемным вертолетом в мире, вертолеты Ми-24П истребители Су-35С и Су-30СМ. Их полный список, как и утвержденный маршрут, можно посмотреть на сайте Kp.ru.

9 мая россияне смогут увидеть воздушные суда даже с собственных балконов. Хороший обзор, в частности, открывается с Ленинградского шоссе, из Парка Горького, Петровского парка, Парка Дружбы на Речном вокзале, а также с Воробьевых гор.

Напомним, из-за карантинных ограничений 9 мая в нашей стране пройдет несколько в другом формате. Но праздник россияне смогут ощутить в полном объеме. Так, акции "Бессмертный полк" пройдет онлайн, а в небе традиционно засверкает салют победы.