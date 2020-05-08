Медэксперт: американские аппараты ИВЛ лучше, но и стоят в пять раз дороже наших

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Кремль принял его предложение поставить в Россию гумпомощь для борьбы с коронавирусом, включая аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Декреты президента США ввели в некоторых отраслях американской экономики почти военное положение, «вентиляторы» стали в заметных количествах изготавливать, например, даже на автозаводах.

Чем же заокеанская продукция отличается от российских аналогов?

— Качество американских машин и отечественных (их выпускают 2-3 завода в разных городах России), различается не в нашу пользу. Это мое субъективное мнение, тем не менее, подкрепленное определенными фактами, — сказал «КП» источник-медик, близкий к Оперштабу по борьбе с коронавирусом. — Например, есть такой параметр — режим вентиляции. Американские (в меньшей степени европейские) аппараты могут выполнять высокочастотную вентиляцию легких, в отличие от наших. Это специфический режим, когда человека надо держать под ИВЛ днями и месяцами, например, в коме. Да, при лечении больных коронавирусом, вероятно, эффективнее другие режимы работы аппарата. Но факт остается фактом.

Неофициально скажу: претензия анестезиологов к нашим аппаратам — при некоторых условиях они могут в буквальном смысле порвать легкие, — продолжает источник. — Проблема наших моделей — жесткая, несдемпферированная характеристика объема потока воздуха, который аппарат гонит в человека. Да, мы тоже не стоим на месте, последние отечественные разработки не хуже. Но их еще надо внедрить... С другой стороны, американские аппараты в 5 раз дороже наших, так что их лучшее качество объяснимо. Конечно, поставки таких ИВЛ можно только приветствовать. Но сколько их будет? Даже если 50, даже если 100 — приятный жест, не спорю, но в масштабах эпидемии цифры скромные.

Стоит отметить, ранее, когда в США коронавирус был на пике, а у нас еще только начинался, Россия совершила аналогичный жест — направила заокеанским партнерам самолет с гуманитарной помощью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777164" frameborder="0"></iframe> В Москве идет круглосуточное строительство пяти временных госпиталей для заболевших коронавирусом.В их возведении задействованы около десяти тысяч человек

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