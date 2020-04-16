2020-04-16T02:42:05+03:00
В мире

Трамп заявил о готовности отправить в Россию аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом

Об этом глава Белого дома заявил на ежедневном брифинге
Алексей ОСИПОВ
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На лужайке перед Белым домом состоялся ежедневный брифинг, который официально значится как общение с журналистами Целевой группы по COVID-19. Но, безусловно, главным, цитируемым и желанным спикером таким брифингов является президент США Дональд Трамп.

Лейтмотивом его сегодняшнего выступления стало утверждение о пройденном пике заболеваемости коронавирусом в США. Все чаще и чаще Трамп говорит о скором и поэтапном выводе экономики США из карантинной спячки, обещая, что каждый из таких этапов будет объявляться только после детальных консультаций со специалистами.

Вполне ожидаемым от сегодняшнего брифинга было то, что множество вопросов было посвящено мотивам вчерашнего решения Трампа о приостановке финансирования США Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). В качестве одного из аргументов Трамп привел чрезмерное ориентирование ВОЗ на Китай. Также Трамп считает реакцию ВОЗ на начало пандемии COVID-19 запоздалой и непрофессиональной.

Президент открестился от своей вины в задержке компенсационных выплат от федерального правительства, которые уже начали получать большинство американцев. По сообщениям прессы, Трамп настоял на том, чтобы его имя значилось на чеках, получаемых имеющими на это право категориями граждан. В действительности, подавляющее большинство таких выплат уже поступили или в ближайшие дни поступят прямо на банковские счета нуждающихся в виде переводов. Чеки по почте для последующего депонирования на счета получат, по разным оценкам, всего лишь от 10 до 15% от всех имеющих право на компенсационные выплаты.

Международная повестка дня уместилась в несколько пунктов: границы будут открываться постепенно, и в первую очередь с теми странами, где эпидемиологическая обстановка будет нормализована. США готовы поставить аппараты ИВЛ туда, где в этом будут нуждаться. В числе стран - возможных получателей такой помощи Трамп назвал Россию.

Заканчивая свое выступление, Трамп сказал, что нынешний четверг будет для него тяжелым днем. Именно сегодня президент США проведет серию первичных консультаций с губернаторами штатов, руководителями крупных корпораций, медиками и эпидемиологами. Только после этого Трамп намерен обнародовать план постепенного снятия ограничений, введенных в США из-за эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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