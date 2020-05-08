2020-05-08T16:49:21+03:00
Общество

8 мая 2020 года номер «Комсомольской правды» будет особенным

В нем читатель найдет уникальные архивные полосы «Комсомолки», которые выходили в начале мая 1945 года, а также специальный выпуск «75 лет Великой Победы»
Алексей РЯБИНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фрагмент выпуска "Комсомольской правды" от 10 мая 1945 г.Фрагмент выпуска "Комсомольской правды" от 10 мая 1945 г.
Изменить размер текста:

В номере «Комсомольской правды» от 8 мая 2020 года читатель найдет уникальные архивные полосы «Комсомолки», которые выходили в начале мая 1945 года. Предпобедная атмосфера - в ней и сила правого, и гордость победителя, в ней и ледяная печаль, в ней... столько всего.

В этом же номере «КП» вас ждет специальный выпуск: «75 лет Великой Победы». Мы впервые в новом времени расскажем со страниц газеты о том, какой начало Великой Отечественной войны видели наши фронтовые репортеры и фотокоры. Около трехсот командировок на фронт за годы войны. Они плечом к плечу с солдатами и полководцами прошли от Волги до Одера, - чтобы рассказывать миру о том, что видят. С 1942 года не просто корреспонденты, но часть редакции стала постоянно выезжать на фронт, в партизанские отряды, в гущу битв - только в Сталинграде вышло 240 спецвыпусков «Комсомольской правды»!

Аркадий Гайдар, писатель, военный корреспондент газеты «Комсомольская правда», 1941 год

Аркадий Гайдар, писатель, военный корреспондент газеты «Комсомольская правда», 1941 год

- Великая Отечественная война и история «Комсомольской правды» неразрывны, - говорит шеф-редактор ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда», заместитель главного редактора Евгений Сазонов. - Газета помогала бить врага в прямом смысле — печатала полезные материалы, как уничтожить фашистский танк, опознать вражеский самолет… Первой рассказывала о героях. Печатала письма с фронта. И всегда была в самой гуще боев. 16 наших журналистов погибли на полях сражений.

Военные корреспонденты «Комсомольской правды» на границе Германии, 1945 год.

Военные корреспонденты «Комсомольской правды» на границе Германии, 1945 год.

В спецвыпуске мы прежде всего говорим об исторической правде, которая сегодня – тоже поле битвы. Это факты разведки. Это цифры экономики и финансов войны, ленд-лиза. Великая отечественная ведь не только военный фронт, а еще и битва экономик, битва тыла, битва каждого человека. Это развенчание мифов, которые зарубежные политики и наши «доброжелатели» усердно плетут и маскируют под истину. Мы создали специальный выпуск, который тоже станет частью нашей истории, частью нашей Великой Победы.

Ищите газету со специальным выпуском в киосках страны, супермаркетах и сервисах по заказу продуктов. Подробности о том, где купить газету, на сайте shop.kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
Новости 24