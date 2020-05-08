8 мая 2020 года номер «Комсомольской правды» будет особенным

В номере «Комсомольской правды» от 8 мая 2020 года читатель найдет уникальные архивные полосы «Комсомолки», которые выходили в начале мая 1945 года. Предпобедная атмосфера - в ней и сила правого, и гордость победителя, в ней и ледяная печаль, в ней... столько всего.

В этом же номере «КП» вас ждет специальный выпуск: «75 лет Великой Победы». Мы впервые в новом времени расскажем со страниц газеты о том, какой начало Великой Отечественной войны видели наши фронтовые репортеры и фотокоры. Около трехсот командировок на фронт за годы войны. Они плечом к плечу с солдатами и полководцами прошли от Волги до Одера, - чтобы рассказывать миру о том, что видят. С 1942 года не просто корреспонденты, но часть редакции стала постоянно выезжать на фронт, в партизанские отряды, в гущу битв - только в Сталинграде вышло 240 спецвыпусков «Комсомольской правды»!

Аркадий Гайдар, писатель, военный корреспондент газеты «Комсомольская правда», 1941 год

- Великая Отечественная война и история «Комсомольской правды» неразрывны, - говорит шеф-редактор ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда», заместитель главного редактора Евгений Сазонов. - Газета помогала бить врага в прямом смысле — печатала полезные материалы, как уничтожить фашистский танк, опознать вражеский самолет… Первой рассказывала о героях. Печатала письма с фронта. И всегда была в самой гуще боев. 16 наших журналистов погибли на полях сражений.

Военные корреспонденты «Комсомольской правды» на границе Германии, 1945 год.

В спецвыпуске мы прежде всего говорим об исторической правде, которая сегодня – тоже поле битвы. Это факты разведки. Это цифры экономики и финансов войны, ленд-лиза. Великая отечественная ведь не только военный фронт, а еще и битва экономик, битва тыла, битва каждого человека. Это развенчание мифов, которые зарубежные политики и наши «доброжелатели» усердно плетут и маскируют под истину. Мы создали специальный выпуск, который тоже станет частью нашей истории, частью нашей Великой Победы.

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