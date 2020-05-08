2020-05-08T17:06:55+03:00
Общество

В «Детском мире» начали продавать SIM-карты МТС с саморегистрацией

Теперь необязательно идти в салон связи, чтобы активировать «симку»
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Крупнейший российский оператор запустил продажу SIM-карт в магазинах «Детского мира»

Купить SIM-карту МТС теперь можно в сети магазинов «Детский мир» по всей России. Пользователи могут самостоятельно зарегистрировать SIM-карту в любое удобное время через специальное приложение.

Таким образом клиенту не придётся лично обращаться в салон связи для регистрации договора. Все операции по активации SIM-карты можно сделать самостоятельно без помощи сотрудников оператора. В приложении «МТС Абонент» нужно сделать фотографию себя и паспорта, заполнить данные о прописке и поставить подпись на экране смартфона. Процесс активации занимает не более пяти минут.

Для покупки доступен тарифный план «Тарифище», который в дальнейшем можно поменять на любой другой в приложении «Мой МТС». Стоимость SIM-карты составит 300 рублей — эта сумма автоматически зачисляется на счет абонента.

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