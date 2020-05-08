Историк рассказал о "пиаровской компании" власовцев в боях под Прагой

Министерство обороны РФ рассекретило документы об освобождении Праги советскими войсками в начале мая 1945-го. О Пражской наступательной операции, которую с 6 по 11 мая провели три Украинских фронта Красной армии, написано много. Но сегодня возникает необходимость напомнить о том, кто и как именно дал свободу чешской столице. В которой (а также вокруг нее) была сконцентрирована последняя крупная группировка гитлеровских войск с почти тремястами танками. И в которой насчитывалось более чем 800 тысяч солдат и офицеров.

Прокомментировать ход и итоги Пражской операцию, а также рассекреченные документы Минобороны РФ «КП» попросила члена Центрального совета Российского военно-исторического общества Армена Гаспаряна.

- Сейчас много пишут про то, что Прагу не 1-й Украинский фронт Конева освобождал, а Русская Освободительная армия, поднявшая в Праге восстание против немцев еще 5 мая…

- РОА — пропагандисты на фронте. Это не военные части. В Праге вела боевые действия первая пехотная дивизия под командование генерала Буниченко. От Вооруженных сил Комитета Освобождения народов России (КОНР). Они, и правда, оказали помощь восставшим в Праге. Но сделали это не потому, что так любили пражан. И не оттого, что их так заботило это самое Пражское восстание.

Баррикада в дни уличных боев в Праге, 7 мая 1945 г. Фотохроника ТАСС

- А почему?

- Их задача была простая — быстрее попасть в плен англо-саксонским союзникам. Чтобы сдаться в плен — и не быть выданным СССР. Надо было показать свою преданность западным ценностям. И непричастность к тоталитарному режиму. Особого выбора у них не было — потому и пошли на помощь Праге.

- Они потрепали немцев?

- Победить немцев одна пехотная дивизия не могла ни при каких обстоятельствах. Ведь там служили своеобразные солдаты и офицеры. Они, если и участвовали в боях во время Второй мировой, то только в карательных экспедициях. Есть разница - воевать против эсэсэовского гарнизона или сжигать деревню с детьми и женщинами.

- То есть...

- Участие власовцев в боях в Праге против немцев — это пиаровская компания, которую эксплуатировали еще в период эпохи холодной войны. А реальное освобождение Праги было возможно лишь при участии Красной Армии. Конкретно - войск маршала Ивана Конева.

- У нас потерли были почти в 12 тысяч человек — то есть немцы в Праге нам всерьез сопротивлялись?

- Отдельные очаги сопротивления были. И на других участках протектората Богемии и Моравии. До 11 мая шло сопротивление. Эсэсовские части были стойкими и идеологизированными. Но это нельзя сравнить, например, с сопротивлением при штурме Кенигсберга.

- То есть, уличных боев в историческом центре Праги не было — все прошло на подступах к городу?

- Самые фанатичные части вступили в бой сразу — и это не были бои в центре. Никаких иллюзий у большинства немцев уже не оставалось — по поводу того, что произошло в войне. Тем более, что радио работало. Новости из Берлина шли. Они знали, что фюрера уже нет. Те, кто стоял в Праге, знали, что к чему. И просто так класть свои головы уже не собирались.

Советские воины на мосту через Влтаву в Праге, июнь 1945 г. Фото Г.Хомзора /Фотохроника ТАСС/

- Наши захватили почти полтысячи танков и бронетранспортеров и более 80 самолетов при взятии Праги...

- Ну это к вопросу о том, как власовцы собирались с такой силой бороться — у них что, были такие возможности? Конечно, нет!

- Немцы успели прорваться на Запад из Праги?

- Отдельным частям 800-тысячной группировки Фердинанда Шернера это удалось. Они оказались в плену у наших союзников. Но большинство попали из пражского кольца в другое наше кольцо.

- Мы помогли населению Праги сотнями тонн продуктов?

- Продовольственная помощь населению освобожденных восточно-европейских столиц уже была «отрепетирована» и зимой, и весной 1945-го. Начиная с Варшавы. Этим и отличаются факты заходов наших частей при освобождении европейских городов и, например, заходов немцев.

- Именно освобождение Праги можно считать концом войны в Европе?

- Если не считать добивания отдельных частей Вервольфа, немецкого ополчения на территории рейха, то - да.

- Убирая сейчас памятник маршалу Коневу из центра Праги, в Чехии смещают понятия о том, как именно и кто завершал Вторую мировую?

- Понятия уже сместились. В сторону того, что это было совсем не так. Это смещение происходило на протяжении последних 15 лет. Я об этом талдычил с 2005 года. И ведь на западе уже все эти 15 лет проводили конференции в память о власовцах. Как такое назвать - это даже не тараканий интеллект...

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