2020-04-03T15:47:06+03:00
В мире

В Праге снесли памятник маршалу Ивану Коневу. Почему и за что?

Спецкор КП анализирует причины этого недружественного поступка чешских властей
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Действительно, более удобного момента для сноса было не найти. Возможно, организаторы надеялись, что на фоне пандемии эта новость проскочит краем, не заметят.Действительно, более удобного момента для сноса было не найти. Возможно, организаторы надеялись, что на фоне пандемии эта новость проскочит краем, не заметят.Фото: СОЦСЕТИ
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Сорок семь лет бронзовый маршал стоял на пьедестале с букетом сирени. Памятник этот делали, отталкиваясь от исторической фотографии: букет не фантазия скульптора, букет вручили маршалу благодарные жители освобожденной Праги в 1945 году.

«Скульптура будет перемещена», – сообщил пресс-секретарь района Прага-6 Ондржей Шрамек, когда маршала, с петлей на шее, положили на газон. По словам пресс-секретаря, его перевезут в какой-то коммерческий музей скульптуры.

А глава районной управы цинично прокомментировал причины демонтажа памятника: «Он был без маски».

Действительно, более удобного момента для сноса было не найти. Возможно, организаторы надеялись, что на фоне пандемии эта новость проскочит краем, не заметят. Заметили. Запомнили. И стоит припомнить еще кое-что.

К сожалению, чехи так и не сообразили, что времена советского добросердечия давно закончились. Хотя, осадочек в отношениях был всегда. Есть она любопытная быль, исторически-достоверная на 100 процентов. И даже не важно, случился ли в реальности этот разговор. Учитывая то, что Конев с 1955 года был главнокомандующим объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора, быль в тему.

После учений «Братство по оружию – 80», выпивали два боевых союзника по Варшавскому блоку - советский офицер и чешский. После второй бутылки, наш спрашивает чеха:

- Янек, почему вы нам не помогали с фашистами бороться? Вот ты что во время войны делал?

Янек удивился и даже немного обиделся:

- Как это не помогал? Во время войны я работал на заводе, собирал самоходки "Хетцер". Но я во всех забастовках за повышение зарплаты участвовал!

К концу войны, чехи построили 1500 самоходок «Хетцер» собственной разработки - в Третьем рейхе это было основное средство борьбы с советскими танками. Самоходка получилась настолько удачной (постарались чешские инженеры), что еще десяток лет после войны, она состояла на вооружении нескольких европейских стран. А заводы «Шкода» - технологическая кузнеца фашистской Германии, остановились только 5 мая 1945 года, когда Протекторат Чехия-Моравия освободили полностью, а война уже закончилась – чехи все продолжали помогать Гитлеру, не понимая, что пора бы остановиться. Всего, за время Второй мировой чехи изготовили четвертую часть всех немецких танков, 26% грузовиков, 40% всего стрелкового оружия. Это колоссальные цифры.

Но чехи не были за это наказаны СССР. Советский союз жил мифами о братстве пролетариата, а еще, ему нужно было любой ценой, создать по своим западным границам «пояс безопасности» из относительно лояльных стран, укрепив их расположенность общим рынком и общей идеологией. Именно отсутствие наказания по заслугам за помощь фашистам, укрепило чехов в своей правоте, подарило им ложные иллюзии. Они не поняли просто, что помещение Чехословакии в соц. лагерь – просто мягкая форма наказания. Иллюзии эти закончились, в итоге, «Пражской весной» - кровавым антисоветским восстанием, организованным Западом.

Так что, объективно, Конев не был для чехов «маршалом-освободителем». Разрушителем привычного буржуазного образа жизни – да.

А нам, эта скотская история, в очередной раз напомнила, что истинные союзники России, это пехота, флот и Ракетные войска стратегического назначения. А маршала нужно вернуть домой, в чешские народные сказки о «перемещении» верить не стоит.

В ЭТО ВРЕМЯ

Пресс-секретарь президента Чехии осудил демонтаж памятника, дословно:

- Муниципиальные власти решили покрыть позором нашу страну.

Прага устраняет памятник маршалу Коневу – освободителю Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов.

Правда, как будут наказаны муниципальные власти за самоуправство, пресс-секретарь не сказал. Скорее всего – никак.

ДОСЬЕ КП

Иван Степанович Конев, родился 28.12.1897, умер 21.05.1973 года от рака. Маршал СССР, дважды Герой Советского союза, кавалер ордена «Победа». Воевал всю жизнь, начиная с Первой мировой.

Самая результативная военная операция Ивана Конева – Корсунь-Шевченковская, где потери немецкой армии были сопоставимы со сталинградскими. За эту операцию Коневу присвоено звание маршала. Именного его 1-й Украинский фронт провел последнюю стратегическую операцию Великой Отечественной – Пражскую.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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