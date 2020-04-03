В Праге снесли памятник маршалу Ивану Коневу. Почему и за что?

Сорок семь лет бронзовый маршал стоял на пьедестале с букетом сирени. Памятник этот делали, отталкиваясь от исторической фотографии: букет не фантазия скульптора, букет вручили маршалу благодарные жители освобожденной Праги в 1945 году.

«Скульптура будет перемещена», – сообщил пресс-секретарь района Прага-6 Ондржей Шрамек, когда маршала, с петлей на шее, положили на газон. По словам пресс-секретаря, его перевезут в какой-то коммерческий музей скульптуры.

А глава районной управы цинично прокомментировал причины демонтажа памятника: «Он был без маски».

Действительно, более удобного момента для сноса было не найти. Возможно, организаторы надеялись, что на фоне пандемии эта новость проскочит краем, не заметят. Заметили. Запомнили. И стоит припомнить еще кое-что.

К сожалению, чехи так и не сообразили, что времена советского добросердечия давно закончились. Хотя, осадочек в отношениях был всегда. Есть она любопытная быль, исторически-достоверная на 100 процентов. И даже не важно, случился ли в реальности этот разговор. Учитывая то, что Конев с 1955 года был главнокомандующим объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора, быль в тему.

После учений «Братство по оружию – 80», выпивали два боевых союзника по Варшавскому блоку - советский офицер и чешский. После второй бутылки, наш спрашивает чеха:

- Янек, почему вы нам не помогали с фашистами бороться? Вот ты что во время войны делал?

Янек удивился и даже немного обиделся:

- Как это не помогал? Во время войны я работал на заводе, собирал самоходки "Хетцер". Но я во всех забастовках за повышение зарплаты участвовал!

К концу войны, чехи построили 1500 самоходок «Хетцер» собственной разработки - в Третьем рейхе это было основное средство борьбы с советскими танками. Самоходка получилась настолько удачной (постарались чешские инженеры), что еще десяток лет после войны, она состояла на вооружении нескольких европейских стран. А заводы «Шкода» - технологическая кузнеца фашистской Германии, остановились только 5 мая 1945 года, когда Протекторат Чехия-Моравия освободили полностью, а война уже закончилась – чехи все продолжали помогать Гитлеру, не понимая, что пора бы остановиться. Всего, за время Второй мировой чехи изготовили четвертую часть всех немецких танков, 26% грузовиков, 40% всего стрелкового оружия. Это колоссальные цифры.

Но чехи не были за это наказаны СССР. Советский союз жил мифами о братстве пролетариата, а еще, ему нужно было любой ценой, создать по своим западным границам «пояс безопасности» из относительно лояльных стран, укрепив их расположенность общим рынком и общей идеологией. Именно отсутствие наказания по заслугам за помощь фашистам, укрепило чехов в своей правоте, подарило им ложные иллюзии. Они не поняли просто, что помещение Чехословакии в соц. лагерь – просто мягкая форма наказания. Иллюзии эти закончились, в итоге, «Пражской весной» - кровавым антисоветским восстанием, организованным Западом.

Так что, объективно, Конев не был для чехов «маршалом-освободителем». Разрушителем привычного буржуазного образа жизни – да.

А нам, эта скотская история, в очередной раз напомнила, что истинные союзники России, это пехота, флот и Ракетные войска стратегического назначения. А маршала нужно вернуть домой, в чешские народные сказки о «перемещении» верить не стоит.

В ЭТО ВРЕМЯ

Пресс-секретарь президента Чехии осудил демонтаж памятника, дословно:

- Муниципиальные власти решили покрыть позором нашу страну.

Прага устраняет памятник маршалу Коневу – освободителю Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов.

Правда, как будут наказаны муниципальные власти за самоуправство, пресс-секретарь не сказал. Скорее всего – никак.

ДОСЬЕ КП

Иван Степанович Конев, родился 28.12.1897, умер 21.05.1973 года от рака. Маршал СССР, дважды Герой Советского союза, кавалер ордена «Победа». Воевал всю жизнь, начиная с Первой мировой.

Самая результативная военная операция Ивана Конева – Корсунь-Шевченковская, где потери немецкой армии были сопоставимы со сталинградскими. За эту операцию Коневу присвоено звание маршала. Именного его 1-й Украинский фронт провел последнюю стратегическую операцию Великой Отечественной – Пражскую.

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