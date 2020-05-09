Акция Бессмертный полк 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

В этом году День Победы будет, как никогда, уникален. Из-за коронавируса перенесен традиционный Парад Победы, а массовые мероприятия полностью отменены. Но праздник все же состоится. Россияне увидят зрелищный воздушный парад, в небе прогремит праздничный салют, а акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн.

Акция начнется в 11:00 по местному времени каждого региона. Трансляцию можно смотреть на сайте kp.ru уже с ночи - мы покажем, как "Бессмертный полк" проходит в разных городах страны.

Бессмертный полк в Одноклассниках : прямая трансляция. Бессмертный полк в Одноклассниках : прямая трансляция

Как и в прошлом году, в "Бессмертном полку" примут участие миллионы россиян, которые хотят почтить память погибших родственников. В прошлом году количество участников достигло 16 миллионов человек.

В этом году акция впервые пройдет онлайн, поэтому для участия надо было заполнить анкету на сайте Бессмертного полка России. У желающих еще есть время это сделать. Заявки принимаются до 15:00 9 мая.

Онлайн-акция будет длиться несколько дней. Это связано с тем, что за один день невозможно показать всех участников так, чтобы люди смогли посмотреть в глаза каждому ветерану и прочитать их имена.

Перед "Бессмертным полком" в 10:00 9 мая на телеэкранах покажут обращение президента России Владимира Путина и воздушный парад, который в этом году станет самым масштабным за всю историю. В нем примет участие 75 воздушных судов, в том числе и самых новейших. Москвичи смогут наблюдать авиашоу даже с балконов собственных домов.