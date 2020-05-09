1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Организатором проекта является АО «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1. Ответственный представитель проекта – Коммерческий директор интернет-проектов АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Панова В.В., тел. +7 (495) 665 7531, доб. 8815.

1.2. Проект проводится организатором самостоятельно на русском языке за счет собственных средств и привлеченных средств (средств спонсоров).

1.3. Публичный проект проводится к празднованию 75-летия Дня Великой Победы, с целью популяризации укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

1.4. Участником проекта может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, являющееся гражданином РФ и достигшее 18-летнего возраста.

1.5. Территория проведения проекта не ограничена.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в проекте должно быть добровольным.

2.2. Участник проекта принимает в нем личное участие.

2.3. Участник проекта обязан сообщить организатору следующие данные: фамилию, имя, отчество и адрес электронной почты. Паспортные данные участником проекта сообщаются организатору по собственному желанию.

2.4. Участник проекта не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в проекте третьему лицу (лицам).

2.5. Расходы на телефонные переговоры участника проекта, связанные с его регистрацией для участия в проекте и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организатором не компенсируются (не возмещаются).

2.6. Лицо, принявшее участие в проекте, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору проекта.

3. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) ПРОЕКТА

3.1. Проект проводится в период 10 апреля по 30 ноября 2020 года в 2 этапа, и состоит из флешмоба с в социальных сетях на официальных страницах «Комсомольской правды» ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники» и Инстаграм и пиксельной открытки в сети Интернет по адресу: www.kp.ru.

• Флешмоб #именанашейпобеды проводится на официальных страницах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники» и Инстаграм в период с 10 по 30 мая 2020 года. Срок (период) принятия рассказов/очерков о родственниках участника проекта (о героях), принявших участие в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.), их фотоизображения: с момента публикации поста 10 апреля 2020 года по 17 ч. 00 мин. 30 мая 2020 года (здесь и далее – время московское).

• Пиксельная открытка размещается в сети Интернет по адресу: https://www.kp.ru/best/imena-pobedi/ в период с 09 мая по 30 ноября 2020 года. Срок (период) принятия рассказов/очерков о родственниках участника проекта (о героях), принявших участие в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.), их фотоизображения.: с момента старта проекта 09 мая 2020 года по 23 ч. 59 мин. 25 ноября 2020 года (здесь и далее – время московское).

3.2. Для участия в проекте принимаются рассказы/очерки о родственниках участника проекта (о героях), принявших участие в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.), их фотоизображения и имена.

3.3. Отправляя фотоизображения и рассказы о родственниках на проект, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми условиями настоящего Положения.

3.4. Участник проекта подтверждает, что самостоятельно создал рассказ о герое и обладает всеми необходимыми правами (включая исключительные авторские права, право на изображение) на материалы (включая тексты и фотографии), присланные на проект от его имени, и права третьих лиц не нарушены. Участник проекта разрешает претензии третьих лиц к организатору в связи с нарушением настоящего заверения участника своими силами, самостоятельно и за свой счет.

3.5. Условия проекта:

• На проект принимаются рассказы/очерки о героях, их фотоизображения. При этом объем рассказа/очерка не регламентируется.

• Присланные на проект работы не рецензируются.

• Присланные на проект имена и рассказы размещаются в специальном разделе сайта АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: https://www.kp.ru/best/imena-pobedi/, а также на официальных страницах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники» и Инстаграм.

• Согласно п. 2.3. работа, присланная на проект, должна сопровождаться контактными данными участника проекта (ФИО и электронный адрес).

• Размещая материалы посредством оформления заявки на участие в проекта по ссылке: https://www.kp.ru/best/imena-pobedi/, а также в официальных сообществах «Комсомольской правды» и на личных страницах участников с #именаНашейПобеды в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники» и Инстаграм, участник соглашается на передачу права публикации рассказа о герое и его фотоизображения (и/или предоставляет право воспроизведения текста рассказа о герое и его фотоизображения согласно ст. 152.1 ГК РФ и доведения до всеобщего сведения в сети Интернет на сайте www.kp.ru, в разделе https://www.kp.ru/best/imena-pobedi/ с целью участия в проекте на условиях настоящего положения) организатору проекта без выплаты какого-либо вознаграждения, без ограничения территории и срока передачи прав.

3.6. Организатор проекта оставляют за собой право не размещать присланную на проект работу (отказать в участии в проекте) без объяснения причин.

3.7. Организатор проекта оставляют за собой право проверить присланные на проект материалы на отсутствие заимствований.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru.

4.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном проекте (путем проставления галочки при оформлении формы заявления на участие по ссылке https://www.kp.ru/best/imena-pobedi/)

4.3. Организатор проекта не вступает в переписку и переговоры с участниками проекта, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

4.4. Организатор проекта не несет ответственности за работу операторов телефонной связи и качество предоставляемых ими услуг.