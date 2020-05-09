2020-05-09T02:06:19+03:00
75 лет Великой Победы

Обращение Владимира Путина в День Победы 9 мая 2020 года к россиянам: прямая онлайн-трансляция

Обращение Владимира Путина в День Победы 9 мая 2020 года начнется в 9:45 (мск) [видеотрансляция]
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин.Фото: REUTERS
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9 мая состоится обращение Владимира Путина к россиянам в честь Дня Победы. Трансляция выступления начнется в 9:45. Посмотреть её можно будет на сайте kp.ru. Предварительно каналы отводят на выступление президента 20 минут.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что 9 мая Путин возложит цветы к Вечному огню, и именно оттуда обратится ко всем россиянам. После этого президента ждет еще несколько мероприятий.

Владимир Путин принимает участие в праздновании Дня Победы в Москве.Воздушный парад проходит в небе над Красной площадью

Сразу же после обращения Путина состоится традиционный воздушный парад, который также можно будет посмотреть в онлайн-трансляции. В этом году авиашоу станет самым масштабным за все историю. В нем примут участие 75 воздушных судов. Москвичи смогут увидеть маневры пилотов прямо с балкона собственного дома.

Затем начнется трансляция традиционного шествия "Бессмертного полка", который в этом году впервые пройдет в онлайн формате. У желающих еще есть время подать заявку на участие в акции. Это можно сделать до 15:00 9 мая.

9 мая россиян ждет более, чем насыщенная программа, несмотря на то традиционный Парад Победы был перенесен, а все массовые мероприятия отменены. Но Парад Победы все же состоится, правда, немного позже, когда эпидемиологическая ситуация придет в норму. Эксперты склоняются к тому, что это будет либо 24 июня, так как именно в этот день состоялся первый Парад Победы в 1945 году, либо уже начало сентября.

Празднование 75-летия Победы.

Владимир Путин принимает участие в праздновании Дня Победы в Москве.Воздушный парад проходит в небе над Красной площадью

Празднование 75-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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