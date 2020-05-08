Шесть мифов о Великой Отечественной войне

Факт общеизвестный: попавшие в плен к союзникам солдаты и офицеры вермахта накапливались в лагерях, тренировались, трофейное немецкое оружие собиралось и ремонтировалось. Уже 9 июня 1945 года по заданию Уинстона Черчилля был разработан план операции «Немыслимое», совместных боевых действий США и Великобритании против СССР. Капитулировавшую немецкую армию собирались использовать для второго похода на Восток.

До 1998 года английское правительство категорически отрицало существование таких планов. Сейчас эти документы хранятся в Национальном архиве Великобритании.

Появление советской атомной бомбы отменило немыслимые агрессивные планы бывших союзников, несостоявшаяся война превратилась в войну информационную. Несколько раз в год с завидной регулярностью в информационном пространстве появляются мифы о Великой Отечественной, разной степени гнусности. Зачем? Судя по тому, что каждую сотню лет Европа, как по расписанию, ходит завоевывать «жизненное пространство на Востоке», для очередного плана «Немыслимое» требуется серьезная идеологическая база и поддержка европейского населения. Чем дальше от нас во времени Вторая мировая война, тем ближе Третья.

Миф первый: «Гитлер напал на СССР».

На СССР напала вся Европа. 22 июня, вместе с вермахтом на территорию СССР вторглись войска Румынии, Финляндии, Италии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Австрии. И даже те страны, что формально уклонились от участия во Второй мировой, не отказали себе в сомнительном удовольствии «повоевать с русскими». Франция выставила Французский добровольческий легион – бойцов там было больше, чем в Сопротивлении. Испания – «Голубую дивизию», Дания – добровольческий корпус СС «Данмарк», Норвегия – батальон СС «Викинг», Бельгия – легионы «Фландрия» и «Валлония», Голландия – добровольческую танковую дивизию «Недерланд». Чехия, называвшаяся тогда «Протекторат Чехия-Моравия» изготовила для Третьего Рейха 40% стрелкового вооружения и четверть всей бронетехники.

Разумеется, в глубине души, Европе неприятно вспоминать эту позорную войну.

Миф второй: «Гитлер просто опередил Сталина»

Эта ложь была вброшена в период развала СССР с помощью книги «Ледокол». Книгу читала вся страна, она в перестроечном СССР вышла чуть ли не миллионным тиражом. Написал «Ледокол» бывший сотрудник ГРУ Виктор Резун, завербованный английской разведкой благодаря его нетрадиционной сексуальной ориентации. Книгу Виктор Резун, взявший псевдоним «Суворов», писал, сидя под охраной на английской военной базе. Для обоснования своей версии Резун-Суворов приводит множество второстепенных аргументов. Например, отсутствие зимней оружейной смазки в вермахте и СС. Или большое количество советских вещевых и оружейных складов в приграничье, оказавшихся в полосе наступления немцев уже на второй день после начала войны. Первое свидетельствовало о нежелании Германии нападать, второе – о подготовке СССР к наступлению.

Но вот свидетельства высокопоставленных немецких военных и политиков, людей, от которых реально зависели сроки начала войны, Виктор Резун сознательно не приводит. Приведем мы, из свежих, только что вскрытых источников. Цитата из «Политического дневника» Альфреда Розенберга, «Уполномоченного по центральной обработке вопросов восточноевропейских территорий» - так звучала его должность.

1 мая 1941 года Розенберг пишет в своем дневнике: "Только что написал 5 листовок: к Красной армии, к русскому народу, к украинцам, кавказцам и народам Прибалтики. Со всеми соответствующими нюансами, которых требуют исторические условия и политические целевые установки".

Миф третий: «Миллионы изнасилованных немок»

Редкий случай, спустя 70 лет, удалось установить автора грязной лжи о массовом изнасиловании немок советскими солдатами. Это некая Марта Хиллерс, сотрудница одного из главных пропагандистских печатных изданий Третьего Рейха, газеты «Ангриф», племянница высокопоставленного члена НСДАП и видного нацистского пропагандиста Курта Марека. Именно он издал дневники Марты Хиллерс, в которых женщина описывала жизнь в Берлине в апреле-мае 1945 года. Любопытно, что права на эту книгу тоже принадлежали Курту Мареку. Таким немыслимым образом, геббельсовская пропаганда пережила падение Третьего Рейха… Впервые, на бумаге, книга «Безымянная» под авторством Марты Хиллерс, была издана в разгар Холодной войны, в 1954 году в США. Так липовые дневники были верифицированы, и только после издания в США, их напечатали в Европе – спустя 20 лет после войны. Напечатали уже под видом подлинного исторического документа. Европу нужно было сплотить в блоке НАТО перед «дикими ордами с Востока».

«Безымянную» несколько раз пытались издать в России и каждый раз эти попытки заканчивались скандалом.

Миф четвертый: «Немцев завалили трупами»

В 90-х годах пересчетом наших потерь занималась специальная комиссия Генштаба Министерства Обороны РФ под руководством генерала Кривошеева. Комиссия пыталась высчитать реальные цифры потерь по донесениям штабов частей и соединений. И вообще, полностью перелопатила весь массив документов, хранившийся в Центральном бюро по учету потерь. Комиссия установила: «В годы Великой Отечественной войны СССР потерял безвозвратно (это демографические военные потери, куда входят убитые, пропавшие без вести, умершие от ран и не вернувшиеся из плена) 8,6 миллионов человек».¶Немецкие войска потеряли на Восточном фронте порядка пяти миллионов человек. Союзники Рейха – полтора миллиона человека. Соотношение наших и вражеских потерь 1,3 к 1. Тезис «завалили немцев трупами» - лживый.

Миф пятый: «Заградотряды стреляли в спины из пулеметов»

Эта ложь, еще один пример фашистской пропаганды, пережившей капитуляцию. Появилась она на первом этапе войны, ближе к осени, когда стало ясно, что блицкриг провалился и вермахт ждет непредсказуемая зимняя кампания. Так же, нужно было объяснить населению Германии и солдатам необычайно-высокий уровень потерь в России, особенно в сравнении с легкой прогулкой Гитлера по Европе.

Разумеется, заградотряды в Красной армии были, как и во всех армиях мира. Их задача – контролировать обстановку в прифронтовой полосе, задерживать и фильтровать беспорядочно и без приказа отступающих бойцов, выявлять диверсантов и агентов. Известны сотни примеров, когда именно заградотряды становились единственным заслоном на пути наступающих немцев.

«29 августа с.г. штаб 29 стр. дивизии 64 армии Сталинградского фронта был окружен прорвавшимися танками противника, части дивизии потеряв управление в панике отходили в тыл.

Действующий за боевыми порядками частей дивизии заградотряд (начальник отряда лейтенант госбезопасности Филатов), приняв решительные меры, приостановил отходящих в беспорядке военнослужащих и возвратил их на ранее занимаемые рубежи обороны.

На другом участке этой дивизии противник пытался прорваться в глубь обороны. Заградотряд вступил в бой и задержал продвижение врага». Источник: Справка ОО НКВД СТФ в УОО НКВД СССР о деятельности заградительных отрядов Сталинградского и Донского фронтов, октябрь 1942 г.

Миф шестой: «В блокадном Ленинграде партийцы жрали пирожные».

Это тоже геббельсовская ложь, созданная по канонам военной пропаганды – «стравить в стане врага солдат и вождей». Любопытно не то, что ложь оказалось живой в 21-ом веке, а то, что ее стали дополнять и раскручивать наши современники. Обычно эти люди ссылаются на так называемые блокадные «Дневники Рибковского» - записки некоего инструктора Ленинградского обкома, которого отправили «поправить здоровье» в какой-то пригородный партийный санаторий. Автор описывает какие-то совершенно невозможные пиры, и умный человек понял бы, что это лишь фантазии умирающего от голода… Кстати, так и случилось, Рибковский блокаду не пережил, умер в 1944 году. Откуда же в 21-ом веке взялись его дневники? Из ниоткуда.

Никто не видел оригиналов дневников, их не верифицировали специалисты. Известно, что дневники якобы хранились в Центре Документации «Народный архив», созданном на деньги Фонда Сороса в 90-х годах так называемым «прорабом перестройки» Александром Яковлевым. Архив состоял из «личных фондов участников диссидентских движений». В 2006 году «Народный архив» почему-то прекратил свое существование. Все сайты, на которых пытались размещать оцифрованные документы, давным-давно закрыты и снесены. Куда делась коллекция документов, неизвестно. Впрочем, «Народный архив» выполнил свою задачу – «Дневники Рибковского» стали историческим документом, реальностью.

Но есть и другая реальность – самодельный тряпочный кисет, в котором «обжиравшийся пирожными Жданов» носил свою пайку хлеба. Но самое жуткое свидетельство о том, как жила номенклатура и партийное руководство блокадного Ленинграда – дистрофия у пятилетнего сынишки Алексея Кузнецова, второго секретаря обкома, правой руки Андрея Жданова. Дистрофия у сына, по сути, второго человека в руководстве Ленинграда!

ФАКТ

В 2019 году в России стартовал проект «Без срока давности». Цель проекта: сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны и установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Ведущая проекта - ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева. Работа по рассекречиванию документов, поиску сведений о военных преступниках ведется совместно с Минобороны, Росархивом, ФСБ, МВД, прокуратурой, Следственным комитетом и МИД РФ.

ДОКУМЕНТЫ

7 мая 2019 г. по факту обнаружения мест массового убийства мирных граждан в 1942 - 1943 гг. в районе д. Жестяная Горка Новгородской области Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по ст. 57 УК РФ - «геноцид». У этой деревни немецкими оккупантами было расстреляно более 2600 мирных граждан и советских военнопленных. В ходе поисковых работ обнаружены останки 542 человек, из которых 52 - дети.

Аналогичное решение после рассекречивания архивов принято СК РФ по факту убийства 9 - 10 октября 1942 г. воспитанников Ейского детского дома. В те дни фашисты убили в машинах-«душегубках» 214 детей-инвалидов.

ЦИФРА

84,8 миллиона мирных жителей оказались в годы войны на оккупированной фашистами территории нашей страны.

Это порядка 44% населения СССР.

Оккупантами было уничтожено 13 684 692 человека (данные предоставлены «Поисковым движением России»).